Iribarren busca cambiar la matriz de servicio del Sindicato de los Municipales

En el marco de las elecciones internas del Sindicato de Trabajadores Municipales (S.T.M.) del Partido de General Pueyrredón, Walter Néstor Iribarren, candidato de la Lista 3 “Agrupación 20 de noviembre: Naranja y Blanco”, en conversación con “el Retrato…” manifestó que “en estos 4 años se acrecentó la desidia y refuerza la idea de buscar una alternativa de conducción” y aseguró que “está roto” el nexo entre la conducción y la gente. “Hay muchas situaciones que se fueron dando y hay una mirada pasiva en cuanto a la acción gremial”, completó.

Walter Néstor Iribarren, que junto a Elizabeth Andrea Urrutia (FOTO) encabezan la Lista 3 Naranja y Blanco del Sindicato de Trabajadores Municipales, la cual se presenta a elecciones -junto a otras tres listas más- el próximo 14 de Julio, en diálogo con “el Retrato…” destacó la propuesta “integral, innovadora y concreta” que llevan adelante desde su espacio, la cual promete transformar “positivamente” la realidad que les toca transitar como trabajadores e integrantes de la institución gremial actual. “Hemos convocado a gente de distintas realidades, lo cual nos da mayor capacidad de análisis de la actualidad municipal”, aseguró.

“Esta idea surge a partir de inquietudes en común con algunos compañeros, ya que vimos que la gestión de la actual conducción se ha ido degradando, ha perdido contacto con las bases y que la matriz de servicio, que debería tener este gremio por lo que representa el mismo, es bastante acotada o inexistente”, sostuvo Walter Néstor Iribarren, que lleva 25 años en el gremio, el cual tiene a alrededor de 4.100 afiliados activos y unos 400 ya jubilados, en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, Iribarren cuestionó que se debería modificar la matriz de servicio y que no existe turismo social en el sindicato. “Los compañeros necesitan disfrutar de sus vacaciones, tener acceso a descuentos o algún premio. Hoy no existe esa posibilidad, porque no se gestiona y no hay falta de voluntad de realizarlo”, señaló a la vez que apuntó que tampoco se discuten las cuestiones salariales con los compañeros, ya que “hoy la conducción acuerda directamente con el departamento ejecutivo, sin consultarle a las bases o a la unión de delegados: está roto el nexo entre la conducción y la gente”.

“El gremio está consolidado económicamente, pero no hay una matriz de servicio que se refleje en eso, lo cual generaría una tasa de afiliación mayor. Tampoco se ha discutido el Convenio Colectivo de Trabajo, que es un defecto muy importante, porque el mismo representa el corazón de cada gremio. Hay muchas cuestiones que no están resueltas, que se deben tratar por ahí”, sostuvo.

Conforme a ello, el candidato de la Lista 3 Naranja y Blanco del Sindicato de Trabajadores Municipales no descartó que haya una cuestión política de fondo, en tanto explicó que “hay muchas dependencias del área municipal conflictuadas sin haber conflicto, lo cual llama la atención” y apuntó: “Hay hogares de ancianos sin agua caliente u hogares de atención donde hace meses que no reciben carne para los chicos. Hay muchas situaciones que se fueron dando y hay una mirada pasiva en cuanto a la acción gremial”.

“Son situaciones que estallan al límite, pero no hay soluciones de fondo. Se nota esa desidia en cuanto a la acción gremial”, subrayó a la vez que se refirió al voto de la gente y apuntó: “Es un proceso eleccionario, donde los compañeros deciden quién dirige por 4 años la institución. Hay que ser respetuosos de eso. En estos 4 años tal vez se acrecentó la desidia y refuerza la idea de buscar una alternativa de conducción”.

En ese contexto, hizo hincapié en los comicios y remarcó la importancia de establecer el sistema de minorías, el cual no tiene el gremio actualmente. “Hoy tenemos 4 listas. Si la lista ganadora triunfa por 10 votos, se queda con todo. Nos parece un esquema que no es grato, ya que de esa forma hay una representación importante que quedaría fuera del esquema”, graficó.

“Seguramente haya política en cada uno de los integrantes del gremio, pero la institución en sí tiene que tener una instancia de defensa de los derechos de los trabajadores, más allá de quién gobierno políticamente”, sostuvo el principal referente de la Agrupación 20 de noviembre Naranja y Blanco, Lista 3, Walter Néstor Iribarren.

Cabe destacar que los componentes de dicha lista son: Secretaría General – IRIBARREN WALTER HECTOR, Secretaría Adjunta – URRUTIA ELIZABETH ANDREA , Secretaría de Finanzas – SANCHEZ GUSTAVO MARTIN, Secretaría de Organización – TRABALON BRAVO ROBERTO CARLOS, Secretaría Gremial – SDRIGOTTI JUAN PABLO, Secretaría Administrativa y de Actas – MENA SONIA ANALI, Secretaría de Acción Social y Obras – GARCIA DIEGO GUSTAVO ALBERTO, Secretaría de Previsión Social – DIAZ EDGARDO OSCAR, Secretaría de Prensa y Difusión – NIEVAS RODRIGUEZ RAUL ANGEL, Secretaría de Relaciones Públicas y Sindicales – FREDEZ JAVIER OSVALDO, Secretaría de la Mujer – GUERRERO BRENDA YAMILA, Secretaría Docente – BERUTTI ROMINA, Secretaría del Personal Jerárquico – HOOFT ERIC, Secretaría del Personal Profesional – MARTINO NATALIA SILVANA, Secretaría de Higiene y Seguridad en el Trabajo – FERRONI MARTIN EZEQUIEL.