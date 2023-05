Mar Chiquita: prueba piloto del Programa de Separación de Residuos

A partir de este jueves 1 de junio, la Municipalidad de Mar Chiquita da inicio a la prueba piloto de “Puntos Verdes”, el programa de Separación de Residuos. En diversos puntos del distrito, se encontrarán estaciones de reciclado para depositar residuos domiciliarios. Los mismos, luego serán trasladados a la Planta de Reciclado Municipal ubicada en Santa Clara del Mar para su posterior tratamiento.

La prueba piloto del programa coordinado por la Secretaría de Producción y Trabajo en conjunto con el área de Ambiente, comenzará en la Plaza Manuel Belgrano de Mar de Cobo, el Anfiteatro de La Caleta, la Plaza de Parque Lago y la Plaza Fernando Soler de Mar Chiquita. Allí, a partir del jueves 1 se encontrarán los “Puntos Verdes”, que son estaciones de reciclado para depositar residuos domiciliarios. En los mismos, solo se recibe la basura que se recicla, no residuos orgánicos.

Desde el área informaron cómo se debe separar:

Papeles y Cartón

Pueden ser periódicos, revistas, papel blanco, cajas de cartón (galletitas, aparatos electrónicos, etc.), rollo de papel higiénico y de cocina, papel de envoltorios, folletos de publicidad, maples de huevo.

Plástico

Pueden ser envases de bebida, bandejas, bolsas de residuos, botellas de artículos de limpieza, tapas, sachets, envoltorio de alimentos, etc.

Metales

Puede ser cápsulas de café, latas de bebidas y de conserva, bandejas de aluminio, aerosoles y botes de desodorante, tapas y chapas de metal.

Además, se aclaró que no se pueden reciclar cartones y papeles sucios o mojados, pañales, algodón, papel higiénico, toallas higiénicas y femeninas, residuos sanitarios como gasas, guantes, etc.