Manifestación de la Izquierda en reclamo de una jubilación mínima de $ 220.000

Bajo el lema “Con el 21% de junio no se aguanta más” y en un nuevo aniversario del Cordobazo, movimientos de Izquierda salieron a la calle en Mar del Plata y el país para visualizar la situación crítica que están viviendo.

“Desde el plenario de trabajadores jubilados hemos convocado a jubilados, pensionados, adultos mayores, a otras agrupaciones, a unirnos en un reclamo que es básico y fundamental, la jubilación del 75% de los jubilados en la República Argentina está por debajo de la canasta de indigencia, o sea que cobramos menos que un indigente. Y para llegar un poquito más arriba de la línea de indigencia, el Gobierno Nacional nos ha dado unos bonos que no se integran al básico, que no se utilizan para calcular ni siquiera los miserables reajustes trimestrales que cuando los cobramos ya han sido liquidados por la inflación”, sostuvo en diálogo con “el Retrato…”, Daniel Mirkin, vocero del Plenario de Trabajadores Jubilados

“De hecho, se ha anunciado un ajuste del 21%, que cobraremos recién en el mes que viene y que ya está liquidado por la inflación de estos últimos 3 meses, que supera el 21% por supuesto, y que por otra parte no integra lo que nos han dado por bonos. Y no sabemos si nos van a dar un nuevo bono, si nos van a seguir pedaleando de esa manera. Tres cuartas partes de los jubilados de la Argentina seguimos por debajo de la línea de indigencia. Mientras tanto, los bancos, los exportadores, los financistas se han beneficiado con el robo de los bonos dolarizados que tenía el ANSES en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que han sido cambiados por bonos especificados. O sea que sabemos que esos bonos dentro de poco no van a valer nada porque las actualizaciones de esos bonos especificados van a estar por debajo de la terrible inflación y de la desvalorización de nuestra moneda“, sostuvo el referente de la Izquierda.

En esta línea, agregó: ” Nosotros reclamamos y llamamos a las demás organizaciones de jubilados, a los jubilados de los barrios que no han podido venir a veces porque las calles están inundadas, llamamos a los jubilados de los distintos gremios a movilizarse por una jubilación mínima de 220.000 pesos ajustable mensualmente por la inflación o por el aumento de salarios, el que sea mejor, por la incorporación inmediata, el básico, de esos bonos que nos vienen dando como si fuera una limosna, fundamental, y por supuesto lo que solicitamos y lo que exigimos y lo que corresponde es que el ANSES sea manejado por los propios jubilados y los trabajadores y no por unos funcionarios puestos a dedo y que lo único que hacen es cumplir a rajatablas con los mandatos de la deuda externa y del FMI”.

Además Mirkin sostuvo: “han aceptado el vaciamiento del ANSES históricamente, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores, para cumplimentar con esos pagos que son usurarios, y no solamente con el FMI, sino con otros organismos internacionales y con los bonistas internacionales. Los trabajadores jubilados, pensionados, estamos reclamando por nuestro salario diferido. Nuestra jubilación no es un sistema de reparto, como nos quieren hacer creer, entonces reparten lo que pueden, que ni siquiera es eso porque los fondos se destinan para otras cosas, sino que es un sistema de salario diferido. Durante toda nuestra vida hemos aportado nosotros, y teóricamente también los sectores empresarios, que en realidad evaden permanentemente, muchos de ellos, los aportes que les corresponden y queremos cobrar ese salario diferido para el cual hemos aportado”

Finalmente, manifestó: “Por otro lado, queremos que se acabe con el régimen de disminución de los aportes patronales que vienen desde el menemato con un 2% menos de aportes patronales y que ningún gobierno sucesivo ha repuesto a su valor original y con los regímenes de excepción para nuevas empresas, para nuevas tecnologías y todo eso, que lo único que hacen es desfinanciar aún más a la ANSES. La ANSES es la caja negra de la cual todos los gobiernos han metido mano y han sacado mientras los trabajadores jubilados, pensionados o que sean jubilados por discapacidad y todo eso, cobramos un haber de miseria. Por eso llamamos a todas las organizaciones, llamamos a los gremios también a que se hagan cargo también de sus trabajadores jubilados y que no sea un verso y que no sea un apoyo a una dirección de la ANSES y sucesivos hacia arriba que lo único que hace es dejarnos en la miseria”, sentenció.