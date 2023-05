Larreta se distanció de Macri y dijo que de ganar no lo consultaria por su gabinete

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que, de imponerse en las elecciones, no consultaría al exmandatario Mauricio Macri para armar su Gabinete. “Es una decisión del presidente. Es una decisión mía”, aseguró.

Durante la carrera presidencial, Rodríguez Larreta se encargó de diferenciarse de Macri en reiteradas oportunidades. Primero, con su decisión de desdoblar las elecciones porteñas con respecto de las nacionales, una maniobra que fue reprehendida por el fundador del PRO al manifestar que “nadie que tiene la lapicera circunstancialmente puede decidir solo, sin consultar al resto”

Luego, Larreta desafió al expresidente al impulsar la candidatura a jefe de Gobierno porteño de su actual ministro de Salud, Fernán Quirós. En varias oportunidades, Macri le reclamó que baje a su funcionario de la interna del PRO para que el partido amarillo asista a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, solo con la lista encabezada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el primo del anterior mandatario nacional. Sin embargo, Larreta se mantuvo firme en su deseo de colocar un candidato de su índole.

Pese a todo esto, Larreta intento despejar toda polémica al confirmar que sigue manteniendo una buena relación con Macri. “Hace 23 años que trabajamos y compartimos desafíos, tengo una relación personal con él, nos vimos por última vez la semana pasada. Y si alguna vez tuvimos alguna diferencia, parte de tener una buena relación es administrar las diferencias, no tiene nada de malo”, valoró en una entrevista radial.

En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño habló sobre el vínculo que tiene con su rival en la interna presidencial del PRO, Patricia Bullrich, y destacó que respeta “a todos los que están en carrera”.

“Hay varios candidatos más, el que gana la PASO conduce y el resto va a acompañar. Al día siguiente de la elección me voy a reunir con todos lo que participaron en la PASO. Vamos a trabajar juntos, respeto a todos los que están en carrera, si la gente me elije como candidato voy a trabajar con todos”, indicó Larreta.Asimismo, Larreta se acercó a Bullrich al acompañar una de las políticas más apoyadas por la exministra nacional de Seguridad: la baja de edad de imputabilidad. “Una persona que mata, independientemente de la edad, no

puede estar en la calle”, sostuvo.

Cabe destacar, que Bullrich se manifestó varias veces acerca de la problemática de la inseguridad con medidas duras y represivas. De hecho, la semana pasada la expresidenta del PRO defendió al policía que mató de cinco disparos a un delincuente que le robó la moto.

“El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía”, expresó en su momento Bullrich en su cuenta de Twitter.

Por último, Larreta destacó que, si gana las elecciones, se convertiría en el primer presidente economista, prometió bajar la inflación, generar trabajo y aumentar las exportaciones, y cruzó al gobierno de Alberto Fernández.

“Un día me quisieron cerrar las escuelas y yo banqué, terminamos en la Corte Suprema. Otro día me enteré por los medios que me sacaban una parte importante de la coparticipación, también me la banqué, fui a la Corte y les gané el fallo. Todo el tiempo tengo estos palos en la rueda que pone el Gobierno nacional y me la banco”, fustigó Larreta.