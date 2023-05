Concejales impulsan un nuevo impuesto; sueños de regreso; viaje soñado y depresión

La dirigencia política falta de ideas y ansiosa de recaudar y recaudar vuelve a insistir con un proyecto que tiende a regular los alquileres turísticos a través de plataformas digitales, algo que es respaldado por los hoteleros, martilleros y corredores públicos ante la proliferación de estafas cometidas a través de la web. La idea es cobrar una tasa a propiedades en alquiler.

El Concejo debate si lo aprobará o rechazará

Ahora el tema ha sido puesto en consideración por integrantes del Concejo Deliberante en desmedro de quienes buscan un poco de aire fresco para poder cumplir con los impuestos municipales, provinciales y nacionales que esquilman a los habitantes de este bendito país. Y lo insólito es que en vez de darle un beneficio, lo cargan con mas tasas que irán a parar a la caja negra de un Municipio con cada día más empleados.

Una idea de alto vuelo del Cholito Ciano

La iniciativa que en su momento impulsó en su momento el hoy Director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas (léase Ariel Ciano) tiene como intención “combatir la competencia desleal que acusan hoteleros, martilleros y corredores y ofrecer mayor seguridad a los turistas, ante la proliferación de estafas cometidas a través de la web”. Como consecuencia, también se reflejaría un beneficio para la recaudación municipal, a través de la generación de nuevas tasas que deberán pagar tanto los propietarios como las plataformas.

La idea…¿bolsillear a los marplatenses?

Sin duda una voracidad recaudatoria es reimpulsada por seguidores de quien apagó los carteles y las marquesinas de Mar del Plata con una Ordenanza que llenó de oscuridad Mar del Plata, trayendo paralelamente una mayor inseguridad en las calles y avenidas de una Ciudad que supo ser “Feliz”. Meterle la mano en el bolsillo al marplatense es lo más rápido y sencillo para quienes habitan este terruño y también los que se “tomaron el avión” en busca de mejores salarios.

¿El “Ruso Malo” quiere volver por sus fueros?

El “Ruso Malo”, como se lo conocía en sus tiempos de gloria política, hoy pareciera quiere volver por sus fueros. En reciente almuerzo patriótico, el Daniel destacó que “la renovación partidaria y el compromiso de las nuevas generaciones para que el radicalismo pueda conducir los destinos de la ciudad”, no olvidando el territorio bonarerense y el nacional en su “ruego político”. Quizás sea una manera de comenzar a abrir el paraguas ante (al menos por el momento) la indefinición de Montenegro si se presenta o nó, por un nuevo mandato municipal…

Agazapados por si el Gordo no se presenta

…y allí están ellos. Agazapados para que nadie les ocupe el lugar si es que el “Gordo” decide colgar los guantes. Saben que tienen una oportunidad histórica de regresar al municipio que abandonaron por irse detrás de la traversalidad del kirchnerismo. El tiempo ha pasado, pero la gloria del poder sigue intacta en la mente de muchos “boinas rojas” que no quieren dejar pasar una nueva oportunidad.

Marina partió con sus sueños hacia Roma

Luego de mucho trabajo la laboriosa Marina Sanchez Herrero pudo concretar su viaje a Roma , donde entre otras acciones será recibida por Francisco. Solo serán 9 dias de descanso y el lugar elegido fue cruzando el charco, en el viejo continente. El país de la pizza, las pastas y los edificios más hermosos del mundo: Roma. Las cosas se saben porque alguien las hace saber, y el dato del viaje de Sánchez Herrero trascendió entre los pasillos del Concejo Deliberante (que hablan y mucho). En la “Casa de Dios” podrá conseguir la foto deseada: Junto al Papa.

La que puede, puede. Y ella, puede

Como era de suponerse la partida de Marina hizo que algunos y algunas ¿envidiosos/ envidiosas? manifestaran en off the record su enojo por la ausencia en un debate tan importante para el Ejecutivo como lo fue la Rendición de Cuentas del 2022. Otros porque sin pudor afirmaron que “el contexto nacional no está como para grandes viajes de figuras políticas, mientras la gente por la inflación no llega a fin de mes y la pobreza crece día a día”. Seguramente Sanchez Herrero volverá renovada, bendecida, y con varios nuevos atuendos, de esos que ostenta y luce muy bien. Al fin y al cabo, la que puede, puede. Y ella, puede.

El Daniel pone el freno de mano y alguien sufre

“Quiero aclarar, porque algunos especulaban con que podía ir por afuera, de ninguna manera va a suceder eso. Nunca saqué los pies del plato y no los voy a sacar jamás. Estoy convencido de lo que puedo brindar a todos los argentinos para la etapa que se viene” dijo Daniel Scioli al referirse a sus ganas de volver a presentarse como precandidato a Presidente y ante la postura del kirchnerismo puro de ir con un solo candidato, no le quedó otra que poner el “freno de mano” y esperar… Mientras esto sucede a nivel nacional, en Mar del Plata para su “ahijado político” y confidente del popular Aldrey, con sueños de intendencia, ha sido como un golpe difícil de digerir y no le quedaría otra que seguir repartiendo cartas y encomiendas.