El TC Mouras y el TC Pick Up podrían regresar una vez “encajonado” el “Fangio”

Luego que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se comprometiera a aportar casi 600 millones de pesos para obras de recuperación y puesta en valor que permitan la reapertura del Autódromo Juan Manuel Fangio, en la vecina localidad de Balcarce, Rodolfo Balinotti, médico de la ACTC, adelantó que con dicho dinero no se llegaría a cubrir las modificaciones que hay que hacer en la zona de boxes.“Lo que quieren dejar listo es la pista porque, con eso, puede ir el TC Mouras o las TC Pick Up, que están desdobladas”, subrayó.

Rodolfo Balinotti, médico de la ACTC y quien sigue de cerca las obras en Balcarce, aseguró en diálogo con el medio “SoloTC” que esa partida de 550 millones de pesos que aporta el Gobierno de Axel Kicillof llegaría a cubrir todo lo relacionado a la seguridad del autódromo, pero no otras necesidades como los boxes.

En tal sentido, Balinotti explicó que “se llegaría a hacer lo de la pista, no lo de boxes” y comentó que “lo que pidió Roberto Argento cuando estuvo en Balcarce es lo mismo que se viene pidiendo desde hace varios años: que se entube el circuito, o sea, que se pongan paredones en los sectores de alta velocidad, donde puede haber caída al vacío” a la vez que aclaró que, también, “hay que colocar guardrails en el lado interno en los sectores de más baja velocidad”.

“Otro punto son las vías de escape de las curvas 1 y 2, y de la curva de Balcarce. La de la curva 2 está casi concluida y donde hay que trabajar fuerte es en las otras 2 que, como no tiene espacio para ganar más vía de escape, la idea es la de acortarlas unos 60 o 70 metros respetado el radio de giro. Esto es lo prioritario para hacer con ese dinero”, expresó.

Asimismo, Balinotti remarcó que con este aporte de 550 millones de pesos también se apunta a modificar la chicana, aunque duda de que alcance para hacerlo habida cuenta de los avatares económicos que atraviesa el país. “Esa es la idea con esta partida de dinero, si es poco o mucho, no sé. Pedimos una modificación de la chicana no para que sea más amplia, sino para que tenga mayor trayectoria, por lo que se haría 50 o 60 metros más adelante”, detalló.

Por otra parte, el reconocido médico de la ciudad vecina subrayó que un sector del autódromo de Balcarce que necesita ser modificado es la zona de boxes, que quedó chica para el parque de autos que compone al Turismo Carretera y al TC Pista, además de la construcción de una nueva torre de control. “Lo que queda hacer en boxes es emprolijar, asfaltarlo de vuelta, se va a hacer la torre de control y la técnica”, precisó.

“En la parte de boxes está pedido ampliar hacia la curva 1 unos 200 metros más por 50 de profundidad para que, por lo menos, entren todos los camiones talleres. Pero no sé si eso se hará ahora con este dinero, no creo”, agregó y comentó que, teniendo en cuenta que la aplicación de boxes quedaría para una etapa posterior, “el TC y el TC Pista juntos no pueden ir a correr porque no van a entrar”.

Conforme a ello, consideró que “si se termina todo lo que se debe hacer en la pista y se aprueba por quien corresponda, tal vez quiera ir solo con el TC” y aclaró: “Lo que quieren dejar listo es la pista porque, con eso, puede ir el TC Mouras o las TC Pick Up, que están desdobladas. Si vos empezás por los boxes y no por la pista es lo mismo que nada”.