Más de 1000 barrios populares de todo el país ya cuentan con conectividad de alta velocidad

El secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, encabezó un acto junto con el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini y la intendenta de la municipalidad de Malvinas Argentinas, Noelia Correa, en el cual se anunció que más de 1.000 barrios populares de todo el país avanzaron en materia de conectividad y cuentan con acceso a Internet de alta velocidad.

Alcanzar los más de 1.000 barrios populares conectados ha logrado beneficiar a más de 1.855.000 argentinos, brindándoles la posibilidad de acceder a Internet de alta calidad. Esta iniciativa, promovida desde el Gobierno Nacional, busca reducir la brecha digital y promover la inclusión digital en comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a servicios de conectividad.

“Es destacable la conexión que existe entre estos 1.000 barrios populares conectados y el desarrollo de talento humano, porque es ese talento el que nos define y nos posiciona como competidores fuertes a nivel regional y mundial en áreas como el desarrollo de software y servicios informáticos”, expresó Cheppi.

Al proporcionar acceso equitativo a la conectividad, este programa sienta las bases para el desarrollo de una economía del conocimiento inclusiva y en constante crecimiento, para la que el Ministerio de Economía de la Nación desarrolla programas con el objetivo de fortalecer al entramado productivo y satisfacer la creciente necesidad de talento humano de las industrias que la componen.

“Realmente hicimos esto porque creemos en un principio, que es el de empezar por los que menos tienen para llegar a todos. Así que desde ese momento nos pusimos a trabajar en la elaboración de este gran programa que es el de barrios populares. Y hoy, decir que casi 2 millones de personas de barrios populares están conectadas y tienen Internet de alta calidad para nosotros es un orgullo; para nosotros, para este gobierno, para este equipo de trabajo, para los intendentes, los batalladores que insisten para que las cosas mejoren. Nos impulsa todos los días a trabajar un poco más para cumplir con lo que nosotros creemos, que es poder conectar a los no conectados”, aseguró el titular del ENACOM.



La expansión de la red de fibra óptica y la promoción de programas de conectividad respaldados por ENACOM están generando un entorno propicio para la innovación, la investigación y la generación de nuevas oportunidades económicas en todos los rincones de Argentina.

El funcionario destacó que: “Con el impulso del ministro de Economía, Sergio Massa, la Secretaría de Economía y Conocimiento ha logrado un reconocimiento que posiciona el sector como el quinto complejo exportador de Argentina, con más de US $7 mil millones de exportaciones y muchos de estos servicios y productos de exportación se logran con conectividad y con una computadora. Hoy estamos aquí para celebrar esto y seguir potenciándolo”.

En los últimos años el Gobierno Nacional ha desarrollado y fortalecido más de 20 programas de conectividad, lo que ha permitido que un total de 5.700.000 de argentinos tengan acceso a Internet de alta velocidad. La implementación de fibra óptica ha sido clave en este proceso, generando un salto significativo en la calidad y la velocidad de conexión para todos los puntos geográficos del país.

Estos avances también colaboran e impactan transversalmente en otros programas que promueve el Estado como es el caso de Argentina Programa 4.0, la iniciativa de capacitación gratuita para aprender los lenguajes de programación.

“De los más de 370 mil inscriptas e inscriptos a Argentina Programa 4.0, muchos provienen de barrios populares, y gracias a la política de ENACOM de proporcionar Internet y una buena conexión en lugares donde el mercado no llega, tienen la oportunidad de cursar y formarse” manifestó el secretario.

“Esto resalta la importancia del papel del Estado en momentos en los que se habla de reducir su intervención y realizar ajustes. El Estado permite que la conectividad llegue a pueblos donde las grandes corporaciones no encuentran rentabilidad, lo cual implica inclusión, federalización y democratización del acceso al conocimiento”, concluyó.