Kicillof anunció la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

En un acto llevado a cabo esta tarde en Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio, del municipio de Balcarce.

Junto con familiares del máximo exponente automovilístico nacional, Kicillof adelantó que Provincia desembolsará una inversión de $583 millones para remodelar la infraestructura del autódromo Juan Manuel Fangio, que permitirá el regreso del Turismo Carretera en Balcarce.

“Para lo que significa el automovilismo en Argentina, esta no es una cuestión local de Balcarce ni de la Provincia, es algo que está en el corazón del automovilismo. Es la cuna de Fangio, con todo lo que significa. Este anuncio es algo que supera la frontera de la Argentina”, destacó Kicillof.

El Autódromo Juan Manuel Fangio, de Balcarce

En rigor, el monto que destinará el Gobierno provincial al autódromo Juan Manuel Fangio servirá para mejorar la infraestructura del lugar y reacondicionarlo con medidas de seguridad, como muros de contención y alambrados, condiciones que volverán a otorgarle las posibilidades de albergar carreras nacionales de automovilismo.

Cabe destacar, que el autódromo Juan Manuel Fangio fue testigo de una de las peores tragedias del automovilismo argentino. El 13 de noviembre de 2011 en la fecha 15° del Turismo Carretera, perdería la vida el piloto Guido Falashi, luego de chocar contra un muro de neumáticos que no estaban bien asegurados.

A partir de la tragedia de 2011 en el municipio de Balcarce, los campeonatos nacionales de automovilismo de pista dejaron de visitar el autódromo Juan Manuel Fangio, y se cuestionó duramente las condiciones de seguridad del lugar.

A más de 10 años del accidente, las obras anunciadas por Kicillof esta tarde buscarán que el Turismo Carretera vuelva a disputarse en Balcarce. “La provincia de Buenos Aires es fierrera, y esta actividad tenía un hueco, un agujero, una falta, que los que son amantes del automovilismo la conocen”, destacó el mandatario.

Durante la firma del convenio entre la Provincia y la municipalidad de Balcarce, acompañaron al Gobernador bonaerense el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente de Balcarce, Esteban Reino.

Además, estuvieron presentes en Casa de Gobierno diversos referentes del automovilismo argentino, como el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, los ex pilotos Luis María Traverso y Marcos Di Palma, y el último campeón del Turismo Carretera, Manuel Urcera.

En este marco, Kicillof valoró el automovilismo al sostener que “tiene una vida, una vitalidad, una capilaridad que lo convierte en uno de los deportes más importantes, que moviliza a miles y miles de personas y que son tanto los fanáticos como los que pertenecen a la industria y al deporte”.

Vale recordar, que el mandatario bonaerense ya había visitado el autódromo Juan Manuel Fangio en mayo del año pasado para la entrega de escrituras a vecinos de Balcarce. En ese encuentro, Kicillof decidió poner en valor el mítico circuito que lleva el nombre del cinco veces campeón mundial, un hecho que, doce meses después, se oficializó.

“En la última visita me preguntaron si se iba a arreglar el autódromo y pronuncie la palabra mágica que es sí. Hoy me llena de alegría que estemos dando este paso, llevando adelante esa práctica tan importante que es cumplir con la palabra de uno. Vamos a hacer esta obra, que es un pedido, una demanda. Es una joya en bruto de la Provincia, un desperdicio no tenerlo funcionando”, indicó Kicillof.