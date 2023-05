IPS: Capacitan gremios para ayudar a beneficiaros en el inicio del trámite jubilatorio

En el marco de la función que se encuentra llevando como delegado del IPS de General Pueyrredón, Edgardo Díaz, en diálogo con “el Retrato…” destacó que se encuentran capacitando a los gremios para ayuden y acompañen a los beneficiaros en el inicio del trámite jubilatorio y adelantó que también se encuentra a la espera de una reunión con la comisión de transporte y tránsito de Mar del Plata para que todos jubilados accedan al 55% de descuento en la tarjeta SUBE.

Edgardo Díaz, delegado del IPS en Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” analizó la gestión que viene llevando adelante en el organismo desde 2021 como así también se refirió a lo que viene y las acciones que tienen previsto llevar adelante en lo sucesivo, las cuales serán destinadas a los más de 17 mil beneficiarios.

En tal sentido, Díaz destacó la creación del Programa “el IPS en tu gremio”, que se comenzó a desarrollar en Mar del Plata y actualmente se está implementando en varias regionales de toda la provincia de Buenos Aires. “Como primera etapa, trabajamos en capacitar a los compañeros de los gremios para que ayuden a sus afiliados a iniciar el trámite previsional y que acompañen al beneficiario para sepa qué documentación presentar y demás”, indicó.

“La segunda etapa consistió en capacitar para trabajar con el activo y el pasivo”, indicó al mismo tiempo que destacó el contacto que mantienen con los beneficiarios a los fines de ir siguiendo el avance del trámite. “Muchas veces se traba el trámite por diferentes cuestiones. Nos comunicamos de antemano con el beneficiario para informarle que falta determinada documentación, por ejemplo. Hasta que llega a Mar del Plata, el beneficiario tiene la posibilidad de ir reuniendo lo que se necesita”, explicó.

Conforme a ello, Díaz destacó que en el IPS cuentan con 17 mil beneficiarios en General Pueyrredón y 350 mil en toda la provincia de Buenos Aires. “Las personas que ingresan a trámite es contante. Hay una serie de trámites que el IPS lleva adelante como ser pensiones, subsidio por fallecimiento, jubilaciones, etcétera”, expresó al mismo tiempo que resaltó que en Mar del Plata durante el verano “se ha logrado un éxito con respecto al IPS cultura”, en tanto se llevaban alrededor de mil beneficiaros del IPS al teatro por semana.

Asimismo, adelantó que comenzaron a implementarse también los viajes para los beneficiarios al IPS de la delegación de Mar del Plata. “Tenemos las colonias de Chapadmalal que son importante. En la ciudad tenemos la mayoría de las dependencias de la provincia de Buenos Aires, ministerios y gremios. Somos un centro de atención previsional bastante importante respecto a la cantidad de beneficiarios y gente que atendemos por día”, explicó.

Seguidamente, se refirió a lo que viene y destacó: “Necesitamos trabajar en sintonía. Ponemos toda la predisposición para escuchar y que los trámites estén al día, pero pedimos la misma sintonía para los compañeros de La Plata. Hasta ahora, no puede negar que siempre que he llamado han estado y he tenido respuestas. De hecho, han venido a dar charlas” al mismo tiempo que comentó que actualmente se encuentran trabajando a los fines de solucionar ciertas cuestiones puntuales, que “son cuello de botella en Mar del Plata”.

Por otra parte, adelantó que se encuentra a la espera de una reunión con la comisión de transporte y tránsito de Mar del Plata a los fines de iniciar una campaña para dar a conocer que por ley los jubilados tienen un 55% de descuento en el boleto de colectivo. “Por la Sube, los jubilados tienen un descuento del 55% del boleto, pero hay un montón de personas que no tienen la tarjeta con ese beneficio por desconocimiento o diferentes cuestiones”, apuntó.

Por último, Díaz se dirigió a los afiliados a nivel local y pidió se comuniquen al abonado 2235255945 a los fines de obtener información sobre el estado de su trámite o ante cualquier reclamo que quieran hacer.