Bullrich en Avellaneda y Lanús:“Fue difícil elegir nuestro candidato a Gobernador, pero somos todos un equipo”

La Precandidata a Presidenta Patricia Bullrich se expresó acerca de la elección de Néstor Grindetti a precandidato a Gobernador de la provincia de Bs. As., dejando claro que irá con un candidato propio hasta el final del proceso electoral. De esta forma dejó cerrada la posibilidad de que exista un candidato único para Juntos en el cargo a Gobernador.

Además, señaló: “Creo que la competencia es buena para Juntos por el Cambio. Nosotros estamos discutiendo proyectos de orden en seguridad, de orden económico, de orden en la justicia, de orden en el país entero que está triste, llorando, devastado. Y eso nos va a llevar mucho trabajo, así que por eso queremos ganar en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, con Néstor Grindetti, nuestro candidato, que ya lleva tiempo recorriéndola y va a llegar a ser gobernador”.

Seguidamente afirmó: “Tenemos proyectos muy claros y tienen que estar totalmente alineados para poder cambiar el país. Así que nuestra propuesta va a ser una propuesta de candidatos en todos los niveles”.

Sobre la definición de Néstor Grindetti como candidato a Gobernador, Bullrich reconoció: “fue muy difícil la decisión, pero vamos a tener que tomar decisiones en el Gobierno que no siempre serán fáciles, pero que es la obligación que tenemos quienes nos planteamos liderar un país o una provincia. Y Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y Cristian Ritondo son una parte fundamental de este proyecto”.

Sobre las próximas elecciones, la precandidata a presidenta anticipó: “Nosotros hemos tomado la decisión que el proyecto que se lleve adelante desde Tierra del Fuego a La Quiaca, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en cada una de las 23 provincias, estén alineadas a un cambio absolutamente coherente, con determinación, con fuerza y carácter; que no se quede a medio camino”.

Además, Bullrich dejó en claro que “vamos a lograr que cada uno de esos intendentes, intendentas que estén al frente de sus distritos, lleven adelante una estrategia como la que viene planteando Néstor, donde el intendente va a tener una enorme responsabilidad en la construcción de un Estado inteligente, cercano y que cumpla con el rol que tienen los municipios como el primer contacto real, con la capacidad de tener un control no burocrático, humano, con la gente. Por eso es que hemos decidido un proyecto totalmente alineado a nivel nacional, provincial y municipal. Esto mismo es importante en el país”.

Por otro lado, aclaró: “Hay una palabra que es la que guía el conjunto de la acción, que es la palabra orden, que algunos dicen que está connotada. Yo creo que la connotación de la palabra orden es algo que todos aprendimos desde chicos en nuestra casa; después quisieron darle un sentido ideológico. En cada una de nuestras casas nos hacían ordenar los juguetes después de jugar, o levantar los platos después de comer, nos enseñaban a vivir en un orden, no en el desorden y en la desidia total y ese orden es lo que necesita hoy la Argentina; que las cosas no estén patas para arriba”. Seguidamente, Bullrich agregó: “No hay economía ordenada con 100% de inflación, donde nadie pueda pensar con una cierta previsibilidad hasta cuándo va a poder darle de comer a sus hijos o a comprar lo que necesita para su empresa, su negocio”.



Sobre el orden en la seguridad, afirmó: “Vamos a trabajar en este proyecto que tiene Néstor de darle más poder a la policía en las zonas, porque eso lo vivimos, lo controlamos en centros de monitoreo en cercanía, en el viejo vigilante de la esquina que tenía y conocía el conjunto del barrio donde vivía. Y hoy vemos que esa seguridad ha desaparecido”.

Para finalizar, enfatizó: “Vamos a ser todos iguales ante la ley. Iguales ante la ley es que todos los argentinos levantemos a la Argentina trabajando. Las personas tienen que hacer un esfuerzo. No vale lo mismo trabajar que tener un plan social, vamos a trabajar todos, todos”.

En la oportunidad acompañaron a Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, diputado nacional, Diego Kravetz, jefe de gabinete de Lanús y Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás.