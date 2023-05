Massa anunció los cambios en las tarjetas de crédito: El consumo en cuotas se incrementará un 30 %

El ministro de Economía Sergio Massa se reunió este lunes por la tarde con empresarios del sector bancario en el salón Belgrano del Palacio de Hacienda y anunció un acuerdo destinado a que las entidades financieras suban un 30% el tope al consumo con tarjetas de crédito, como una medida para impulsar el consumo.

Tras el encuentro del que participaron ejecutivos de cámaras empresarias que agrupan a bancos y un grupo de funcionarios el Gobierno oficializará una medida que había anticipado el Palacio de Hacienda en las últimas horas .

De la reunión participaron, además de Massa, el presidente del Banco Central Miguel Pesce, el secretario de Comercio Matías Tombolini, el de Industria José Ignacio de Mendiguren, el jefe de asesores del Ministerio de Economía Leonardo Madcur y la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, entre otros. Por su parte, las dos entidades de bancos presentes fueron Adeba, que representa a las entidades de capital nacional y Abappra, de bancos públicos.

Durante la reunión, Massa habló sobre el impacto de la sequía en la economía y dijo que “tiene que ser compensado el PBI por la inversión y el consumo y el mercado interno”. “Como ustedes saben esa caída se iba agravando, no solamente nos afecta en reservas sino también en Producto. Estamos convencidos de que el impacto de la capacidad de consumo mejorando ingreso y por otro lado con el acceso a crédito nos puede ayudar a compensar parte de esa caída del PBI por la sequía”, comentó el funcionario.

“Valoramos la decisión de los bancos públicos y privados de capital nacional que ayudan a consolidar el consumo a partir de aumentar el cupo de endeudamiento de crédito. Es un aporte muy valioso del sistema financiero, que sostengan esta iniciativa y que nos permitan que se vean beneficiados los consumidores del Ahora 12 y en un pago. Y las pymes porque cuando aumentan la capacidad de crédito en cuenta corriente se le mejora el capital de trabajo para sostener empleo”, continuó el jefe del Palacio de Hacienda.

“Este esfuerzo que hacemos desde el sistema financiero argentino público y privado nacional va a tener un muy buen impacto en la capacidad de crédito y va a aumentar el consumo. Tenemos que mejorar el acceso al crédito de la gente. Y tenemos que mirar la situación de endeudamiento comprimido, entiendo que es el 10% de los que tienen tarjeta pero que podrían ayudar mucho en términos de consumo. Podemos subir el volumen de consumo que hoy está bajo, es una buena oportunidad”, mencionó Massa.

“Argentina tiene restricciones al credito, si podemos mejorar desde readecuar un destino para nuestro propio sistema financiero que alimente nuestro mercado interno es importante. Así como a veces nos enojamos cuando alguna decisión o medida que toman pueden significar algun perjuicios para los ciudadanos, esto beneficia a la enorme mayoría de los argentinos”, concluyó el ministro.

Qué cambia para el consumo con tarjetas

Los anuncios incluyen un incremento del 30 por ciento en los límites de compra en cuotas con tarjetas de crédito y del 25 por ciento para las operaciones de pago en una sola cuota. También aumentarán un 25 por ciento los márgenes de adelanto en cuenta corriente a mipymes. En tanto, quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo, detallaron las mismas fuentes.

Estas medidas significarán un aumento del crédito disponible para las familias y para las empresas, sostuvieron en el Ministerio de Economía. En el caso de las familias, el beneficio pasará por tener un mayor acceso al crédito en sus tarjetas de crédito.

Según explicaron fuentes que participaron de la reunión, no mediará ninguna regulación específica del Banco Central que fuerce a los bancos a concretar esa suba de 30% en el tope de consumo con cuotas, sino que formará parte de una decisión de política comercial de cada entidad. “Si el perfil de riesgo de un cliente no califica, no va a tener aumento”, resumió un banquero tras la reunión.

De todas formas en el Palacio de Hacienda estimaban que más de 20 millones de argentinos tendrían un margen mayor en su tarjeta para comprar un 30% más, ya que por cada $10.000 pesos disponibles para comprar en un pago, se sumarán 3.000 pesos más de disponibilidad.

En el caso de una familia que cuenta con 50.000 pesos de crédito disponible en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos, en base a los cálculos adelantados por las fuentes del Palacio de Hacienda. Este aumento permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora 12 a más bienes.

A esto se sumarán modificaciones en el marco normativo a fin de promover la canalización de los ahorros de la sociedad hacia el crédito, en forma eficiente y evitando la generación de distorsiones, en especial las generadas por fijación de tasas mínimas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas. Esto también contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas, agregaron desde el Gobierno.

Según datos difundidos por Economía, la carga total de la deuda de las familias es acotada, ya que representa 10,4% de la masa salarial (a noviembre 2022). También, la deuda con irregularidad en el pago es de 2,3%, con un nivel máximo de 4,3% en el segundo decil de ingresos y mínimo de 0,9% en el de mayores ingresos.

En los últimos 12 meses, las cinco jurisdicciones con mayor participación en la cantidad personas deudoras con tarjetas de crédito fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y totalizan casi el 77% del crédito del sistema financiera instrumentado mediante tarjetas.

Estas provincias registraron un crecimiento interanual de 5,4% en la cantidad de personas humanas deudoras con tarjetas, destacándose los casos de Mendoza (+6,9%) y de la provincia de Buenos Aires (+6,4%). En tanto, el crecimiento relativo más alto a nivel país se dio en Catamarca (+12,5%); La Rioja (+11,8%); y Misiones (+10,4 por ciento).

