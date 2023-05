Presentan libro de Kekena Corvalán en el MAR

Este domingo 21 de mayo a las 15.30h en el Auditorio en un conversatorio se presentará el libro “Curadurías del fin del mundo. 5 casos de Curaduría Afectiva: Artes Vitales y feminismos” de Kekena Corvalán.

Luego de publicar, y agotar, dos ediciones de su libro Curaduría Afectiva en el que Corvalán recopila prácticas y formas de territorializar el deseo colectivo, y todas aquellas experiencias que nos conecten con un posible y reparador reparto de lo sensible, la editorial Autoras en Tienda presenta “Curadurías del fin del mundo”, un nuevo texto sobre teoría, curadurías, artes vitales y feminismos en el que Kekena Corvalán se propone indagar acerca de qué curadurías para el fin de los mundos que ya no nos contienen. “Pensar las curadurías no ya de obras, ni procesos, ni proyectos sino de modos de estar en el mundo, quizás sea lo más interesante de estos momentos potentes de las prácticas artísticas, curatoriales y museísticas como lugares donde soñar. La curaduría como un ejercicio y ensayo de habitar nuestras prácticas en el cual nos inventamos otras condiciones de posibilidad y de activación”

Curadurías del fin del mundo, 5 casos de Curaduría Afectiva despliega marcos teóricos, modos de sentir hacer pensar colectivos, autorías disueltas, políticas del deseo y acciones de las dos curadurías del Paratodestode, las Cuarencharlas, El Desmonumento a las Putas de San Julián y los Campamentos Artísticos Curatoriales.

Kekena Corvalán es docente, escritora y curadora. Realizó numerosas narrativas curatoriales en espacios y museos de la ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, Río Gallegos, Resistencia, Caracas, Lima y Montevideo. Ha publicado: Artistas Latinoamericanas, un recorrido de diálogos conceptuales (Wifredo Lam, Cuba), Historias de Cabeza Partida (Ediciones del Bien), Curaduría Afectiva (Cariño Ediciones).

PREMIADO DOCUMENTAL EN EL CICLO DE CINE ALEMAN

Este domingo a las 18h se exhibirá el documental premiado en el Festival de Sundance “Los limpiadores” de Hans Block y Moritz Riesewieck. A lo largo del film los realizadores se preguntan si podemos estar seguros cuando publicas algo en internet de que ese contenido permanecerá allí? y ¿quién controla lo que vemos y pensamos?. Ellos se adentran en el rincón más oscuro de Internet mostrando por primera vez el trabajo de los “limpiadores digitales”, que desde Filipinas eliminan imágenes indeseables en las redes sociales. Internet se deshace de lo que no le gusta: violencia, pornografía y contenido político. Cabe destacar que el ciclo cuenta con el apoyo del Instituto Goethe en Argentina