De Pedro: “Cuando el peronismo organice las fuerzas políticas crecerá pasito a pasito”

A un mes del cierre de listas, Eduardo Wado De Pedro, Ministro del Interior, visitó Mar del Plata y recorrió junto a Fernanda Raverta la dependencia del ANSES ubicada en el Puerto de la ciudad. En diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Soy militante, dirigente, ministro; soy de una generación que le podemos decir ‘generación de la esperanza’, que está tomando protagonismo en todas las fuerzas políticas, en todos los ámbitos”.

En este sentido, De Pedro manifestó: “Hoy vemos el recambio generacional en la dirigencia empresarial, vemos el recambio generacional en muchos ámbitos, y es bueno que la Argentina a 40 años de democracia empiece a hacer una transición generacional en todos los ámbitos”.

Luego de haber tenido el ok público de Luis Barrionuevo para que sea candidato a Presidente, el ministro dijo: “Ayer tuvimos un muy buen congreso de UTHGRA, donde delegados de toda la república de una actividad que sufrió durante toda la pandemia y que luego se supo recomponer. El Estado, los Gobiernos provinciales y municipales pusieron mucho para que los gastronómicos y los hoteles pudieran recuperarse, con el Previaje, con el IFE, el ATP. Podemos decir que la mayor creación tiene que ver con el mundo gastronómico y el turismo. Por eso ayer participé y recibí apoyo por todo lo que se hizo, por haber ayudado y haber puesto el cuerpo y por ser un militante que estuvo en las malas“.

En relación a la ciudad, y a Fernanda Raverta, el funcionario manifestó: “Hoy estoy en Mar del Plata al lado de Fernanda Raverta, estamos recorriendo los barrios, viendo el amor que recibimos de la gente. A donde voy, ella me cuenta su sueño para la ciudad, ‘acá vamos a potenciar este barrio, acá va una rotonda, acá falta esto’ -me dice-, todas cosas que le van a transformar la vida a los argentinos junto a ella. Prefiero hablar de Mar del Plata y no de la macro porque todavía falta mucho para eso“.

En esta línea agregó: “Veo una gestión de ANSES presente en cada uno de los puntos de la Argentina. Nosotros como gobierno nacional entendemos que el federalismo tiene que ver con que las políticas públicas, ese servicio que da el estado llegue lo más rápido y eficiente posible. Lo que hacemos cada tanto es aprovechar, generar una sinergia entre el Renaper y el ente, en donde ya hay oficinas, seguridad, luz, computadoras para complementarse. Para que si alguna de las personas quiere utilizar algunos de los servicios de ambos entes en simultáneo, pueda hacerlo”.

Finalmente, De Pedro se refirió a las declaraciones que la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner hizo en una entrevista: “Para mi eso tiene que ver con ser genuino, con decir lo que se siente, lo que se piensa, no mentir, no prometer, no hacer marketing. Si se va a enamorar a alguien, disfrazado de algo que no se es, quizás dure poco o no funcione. Hay que enamorar con un modelo, con un proyecto, con un programa porque venimos de años donde los eslogans, la tele, las redes sociales, tuvieron mucho protagonismo en confundir. A la hora de gobernar faltan propuestas y falta implementación. Entiendo que cuando el peronismo organice sus fuerzas políticas o cuando tenga sus candidatos, esa tracción y esa fuerza, va producir un crecimiento pasito a pasito“, sentenció el Ministro.