Valeria Carreras no tiene dudas que hubo sobrevida después de la explosión del ARA

Después de haberse logrado que se inicie la reparación de la réplica del Submarino ubicado en la escollera Norte de Mar del Plata, la abogada Valeria Carreras, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que “hubo sobrevida, después de la explosión detectada, pero la presión y la profundidad los mató”.

Cabe recordar que a mediados de 2019 llegó a Mar del Plata desde Comodoro Rivadavia la primera réplica a escala del submarino, de 16 metros de largo, 2.80 metros de ancho y un peso de 10 toneladas elaborado con chapa y hierro, construida por la Agrupación Isabel de Chubut, la cual quedó ubicada sobre uno de los laterales de la terminal de la Armada, sobre la Escollera Norte. En su estadía allí, en contacto casi directo con la erosión del ecosistema marino, empezó a desgastarse y se hicieron necesarias tareas de mantenimiento.

Al respecto, se dio a conocer que la réplica a escala comenzó a ser reparada y las tareas quedaron a cargo de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata, en compañía del taller “Las dos eles del sudeste”, de Carlos Eguia

La abogada Valeria Carreras, en diálogo con “el Retrato…”, que representa judicialmente a muchas de las familias víctimas de la tragedia, explicó que este viernes se retiró la réplica del Submarino ubicado en la escollera Norte de Mar del Plata, ello a los fines de poder reparar la estructura, que representa la memoria de los 44 compatriotas, que perdieron la vida con el hundimiento del submarino.

“Es un día de mucha alegría, pese a que la réplica está completamente destruida, ya que estamos logrando que un camión lleve la estructura a un astillero, a los efectos de poner la misma en valor, repararla y para que la misma sea el signo de la memoria que necesitamos los argentinos, marplatenses y los familiares de los tripulantes”, sostuvo y agregó: “Mar del Plata necesitaba una réplica del ARA San Juan”.

En tal sentido, remarcó que “todo se hizo a pulmón” y agregó: “La única consigna que se puso fue no juntar ni un peso en colectas sino que lo importante era que alguien destine su tiempo, ayuda y maquinaria para la reparación” al mismo tiempo que resaltó la donación de 40 litros de pintura naval llevada adelante en los últimos días.

-¿Hubo trabas burocráticas?

-Dicen que la indiferencia mata. Con todas las puertas que golpeamos (Gobierno nacional, provincia, municipal, Ministerio de Defensa, Armada Argentina, etcétera), nadie abrió la puerta, solamente el Consorcio Portuario dio esta última ayuda para poder ingresar al puerto y al astillero.

En ese contexto, la reconocida abogada destacó la colaboración del Consorcio Portuario, de la Cooperativa de Transporte, de la familia Retrivi y de los alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata que asumieron el compromiso de hacerse cargo de la reparación de la réplica.

EL ACTUAL ESTADO DE LA CAUSA JUDICIAL

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre el estado de la causa judicial, respondió que el lunes se va a hacer la pericia de imágenes para ver qué cosas le quitaron a la jueza cuando le entregaron las imágenes del hallazgo. “Se propuso hacer esta pericia en una dependencia de tribunales, que es muy confiable”, resaltó y agregó que “son pasos que cuestan mucho”.

“Estoy muy cerca de probar que hubo un abandono total de la tripulación. El submarino se encontró con 33 metros de su longitud total, que eran 67, dan cuenta que la mitad del submarino todavía estaba con aire. Estaban los planos hacia arriba, el timón en subida, los tanques de lastre abiertos, porque ellos quisieron subir. Hubo sobrevida, después de la explosión detectada, pero la presión y la profundidad los mató”, sostuvo.

Por último, Carrera se lamentó que los responsables del hundimiento no vayan a prisión. “No quiero que quede impune la responsabilidad de los mismos, sino va a venir otro Presidente u otro Ministro de Defensa y no se va a hacer cargo de lo que suceda. Son los responsables de no poner los recursos y de mandarlos a la muerte en esas condiciones”, explicó.

“Hubo una cadena de complicidad en toda la estructura. Primero dijeron que lo arregle, pero vieron que no. Todo fue en complicidad con el gobierno de dicho momento”, afirmó y subrayó: “No dejar la causa abierta en el olvido es una manera de hacer justicia. No va a ser la justicia que esperamos, porque no va a haber nadie preso, pero por lo menos van a quedar los papeles de los hijos de tripulantes y para nosotros mismos para saber qué pasó”.

Los hechos

El submarino ARA San Juan partió de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, con destino a Tierra del Fuego. Sin embargo, algunos días después y cuando debía regresar al puerto local, algo sucedió: el navío perdió contacto el 15 de noviembre del mismo año y allí comenzaría una larga lucha para los familiares de los 44 tripulantes.

Tras más de doce meses de reclamos, entredichos y avances y retrocesos en la causa judicial, finalmente, el 17 de noviembre -a un año y un día del último contacto- la Armada confirmó el hallazgo del submarino, a 907 metros de profundidad. Pasaron cinco años de la última comunicación y desde entonces las y los familiares de los tripulantes siguen con atención dos causas judiciales principales que permanecen en trámite en la Justicia Federal.