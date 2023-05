Obeid: “Sin duda nuestro enemigo a vencer es la economía y es la inflación”

Los motores ya están encendidos para las próximas elecciones nacionales y el cierre de lista ya se avecina, el próximo 24 de junio. En este contexto, el senador provincial Pablo Obeid dialogó con “el Retrato…” Sobre la propuesta política del Frente de Todos en Mar del Plata de cara a las elecciones, la importancia de tener un programa claro de gobierno para combatir la inflación y las diferencias dentro de la coalición.

“Nosotros tenemos una propuesta política que venimos construyendo desde hace varios años, a partir de la conducción y de la candidatura de Fernanda Raverta, desde ahí convocando a distintos sectores, y seguimos profundizando en la misma dirección de cara al proceso” sostuvo Obeid.

Consultado sobre las declaraciones de la vicepresidente Cristiana Kirchner, el legislador dijo: “Me parece que Cristina viene señalando, y también como una forma de reflexión del proceso de lo que fue el 2019, la necesidad de armar un programa claro de gobierno y que a partir de eso es la propuesta que tenemos que llevar a la ciudadanía, que va primero el programa y después las candidaturas, y me parece que eso es el eje central, primero porque el contexto es muy complejo y lo que viene por delante también, entonces me parece que es lo que hay que cristalizar ahora y depende de eso, nuestra fuerza política, el peronismo más el Frente de Todos va a elegir la forma de dirimir las candidaturas que pueden ser por consenso o por PASO”

En relación al contexto social y económico del país, y la complejidad de realizar una campaña política en esta circunstancia, dijo: “primero hay que analizar claramente por qué las situaciones es así y sobre eso cuál es la agenda para salir, algunos plantean que es quemar el Banco Central y eso atrae porque canaliza el enojo, pero nadie piensa que esa es la solución y cómo poder encorsetar a los formadores de precios, que por ahí las mismas empresas venden cuatro veces más caro en la Argentina que lo que venden en otros lugares del Mercosur”

En está línea agregó: “el mayor problema es el de la inflación, también es el de los ingresos, pero digamos, estamos en una etapa que es novedosa en la Argentina, que es bajo nivel de desocupación, pero también bajos salarios. Entonces, cómo se distribuye lo que se genera, me parece que es la clave para avanzar en una economía donde no tenemos dólares. Me parece que el eje del programa es entender por qué estamos así, más allá de las cuestiones excepcionales como fueron la pandemia y la guerra, y sobre ese programa convocar a la ciudadanía de una manera muy clara de cuáles van a ser los pasos sin soluciones mágicas, me parece que eso es, cuando decimos que es el programa de gobierno me parece que nos referimos a eso”.

En relación a las diferencias políticas y la interna del Frente de Todos, Obeid sostuvo: “me parece que es muy claro las diferencias que tenemos dentro de la coalición de gobierno, como suele pasar en todas las coaliciones de gobierno, en distintos temas, sobre todo con la forma de negociar con el Fondo, que parece una cuestión muy general, pero precisamente eso es lo que hace no tener dólares y no tener dólares es lo que hace no poder controlar la inflación entonces ese punto es casi uno de los puntos centrales y por eso dentro de la coalición y la que vamos a presentar y armar tiene que estar muy claro determinados ejes que son dos o tres pero uno es cómo manejar el comercio exterior y la financiación me parece que todo lo demás después no son grandes las diferencias”

“Sin duda nuestro enemigo a vencer es la economía y es la inflación. Mi interpretación de esos tercios que hablaba Cristina, sobre todo el tercer tercio del enojo, es un enojo por la insatisfacción, como han planteado, de la expectativa que había en determinados temas que no cumplimos desde nuestra propuesta y la claridad de no volver a la propuesta anterior. A mí me parece que se canaliza por ese tercer espacio y si nosotros logramos encauzar la economía vamos a recuperar gran parte de lo que perdimos del 19 para acá” dijo ante una pregunta de “el Retrato”

Consultado sobre la posibilidad de elecciones PASO con varios candidatos a Intendente en Mar del Plata Obeid dijo: “me parece que nosotros en el ámbito local vamos a hacer lo mismo que se arma en el ámbito nacional. Si en el ámbito nacional se dirimen candidaturas por paso, evidentemente van a haber distintas representaciones que se van a trasladar hacia abajo y eso está muy bien y si después todas las fuerzas del peronismo y del frente de todos coinciden en sintetizar en todos los ámbitos una sola candidatura probablemente sea la mejor estrategia”.