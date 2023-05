UTOI en los barrios: El FdT pidió que esa fuerza se instale en Libertad y Tandil

En la mañana del jueves se reunió la Comisión de Seguridad para tratar, entre varios expedientes el 1266, un proyecto de resolución mediante el cual se manifiesta preocupación por la decisión del Departamento Ejecutivo de instalar una base operativa de la U.T.O.I (Unidad Táctica de Intervenciones Inmediatas) dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dentro del edificio del Centro de Integración Comunitaria (CIC) Malvinas, que funciona en la calle Rauch esquina Santa Cruz.

En la reunión, la creadora del proyecto, la edil del Frente de Todos, Verónica Lagos dijo: “a nuestro bloque sí le preocupa que convivan en el mismo inmueble del CIC, en los Centros de Integración Comunitaria, que fueron creados en 2004, con una idea que era justamente sea una casa comunitaria. Nos parece que a veces cuando se debaten estas cuestiones, se ponen falsas dicotomías, que es o la presencia policial para dar una respuesta a los vecinos o que los vecinos se queden sin el espacio comunitario. Y la verdad, es que no hay por qué elegir”.

En este sentido Lagos agregó: “Ni siquiera me quiero poner a pensar en lo simbólico de la presencia policial en aquellos espacios donde se integran jóvenes. Ahí hasta hace poco funcionaba el ENVIÓN, y ya no está funcionando ahí para darle lugar justamente a la UTOI. Me parece que la elección del lugar no está buena, creo que incluso desde la Secretaría de Seguridad también habían pensado que no estaba buena porque el otro día escuchaba o leía a Ferlauto que decía que fueron a preguntar a la Sociedad de Fomento de Malvinas y no estuvo de acuerdo, la de Libertad tampoco, evidentemente claro, hay algo ahí de lo comunitario que no puede convivir con la fuerza policial, pero no es porque los vecinos estén en contra”.

Asimismo, propuso que la sede de la UTOI sea en el edificio ubicado en Libertad y Tandil. “Es un edificio que seguramente hay que terminarlo, que hay que ponerlo en condiciones, pero que está. Y digo porque incluso esto también refuerza, si no la precariedad, de dónde se asientan las fuerzas como no está bien hacerlo en una escuela o en algún centro de salud.

En este sentido, volvió a remarcar “la impronta que tiene la presencia policial en barrios de mucha conflictiva social, me parece que seguir con la idea o con la lógica de la precariedad de los inmuebles a los cuales se designan las fuerzas policiales es algo que esta comisión ya ha debatido”

“Me preocupa mucho que para garantizar un lugar que además es de precariedad para las fuerzas policiales, estemos desplazando, por ejemplo, al ENVION o a cualquier otro dispositivo comunitario que funcione ahí. Pero además, desde lo material me preocupa la convivencia de fuerzas armadas en el mismo establecimiento donde van chicos, chicas, familias. Elegí no hablar de repudio, pero sí de preocupación, porque es real, y además un llamamiento en la que se pueda reflexionar” manifestó la edil y agregó: “recuerdo las palabras del secretario Ferlauto, dijo, es de necios persistir en un error. Cuando se comete un error en una decisión política, hay que volver para atrás. Y confío en que se pueda volver para atrás”, sentenció Lagos

Su parte Vito Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del HCD dijo que “La seguridad es una prioridad de los marplatenses y batanenses, como lo son la educación y la salud, y la gestión de un gobierno municipal tiene la obligación de buscar y encontrar soluciones para estos aspectos fundamentales de la vida de la comunidad, y no, en cambio, solo correr los problemas de lugar”.

“Desde el bloque del Frente de Todos proponemos justamente una solución a lo que no tiene que ser un problema, decimos que la UTOI puede y debe instalarse en el predio que la Municipalidad tiene en Libertad y Tandil, y no como decidió el gobierno de Montenegro, que se ubique en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) en el barrio Malvinas Argentinas, no muy lejos de allí”, agregó el edil. “Eso ya lo expresamos muy claramente en el proyecto de resolución sobre el tema que presentó la concejala Verónica Lagos”, añadió Amalfitano.

La postura del Oficialismo

Guillermo Volponi, edil del PRO, fue quien tomó la posta y expresó la postura del Bloque oficialista al respecto: “Hay una preocupación manifiesta que se plasma en una resolución, que nosotros en esta instancia, en este primer tratamiento, no estaríamos para acompañar, pero sí proponemos en todo caso pedir un informe, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Social, que seguramente tenga algo para decir”, comenzó diciendo el edil.

“Entiendo que no hay ninguna actividad que se vea afectada al día de la fecha por el hecho de que UTOI esté haciendo uso de un espacio en el CIC. Así que primero me gustaría saber qué tienen para decir esta Secretaría y, por supuesto, las explicaciones respecto del uso de edificios públicos por parte de una dependencia o por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no es la mejor solución, eso está claro”, aseveró Volponi.

En esta línea agregó: “todos sabemos cómo está afectada la seguridad en la provincia de Buenos Aires, cuáles son los recursos y cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores de la seguridad pública, y esa situación la tenemos que reconocer, es la famosa sábana corta. En este caso Mar del Plata, o esta gestión de Gobierno, encontró en este lugar un lugar apto”, sentenció Volponi.

Finalmente, el expediente quedó en Comisión a la espera del informe de la Secretaría liderada por Vilma Baragiola.