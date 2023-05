Maxi Abad: Si perdemos la Provincia no hay chance de transformar el país

El presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, el mrplatense Maximiliano Abad, pidió por una lista única de Juntos en la Provincia con su nombre a la cabeza. A diferencia del PRO, consideró que tienen que unificar el candidato.

Los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio decidieron expresarse todos juntos contra el gobernador Axel Kicillof que, después del anuncio del desdoblamiento de las elecciones en Buenos Aires, empezó a especular con las fechas pero todavía no hay definiciones.

A pesar de la expresión pública que realizaron, todavía no hay novedades. Así lo indicó en ante el colega José Luis Jacobo por la 99.9 el presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad:“no hubo respuesta como en todo este tiempo desde que el gobernador convocó a elecciones primarias y no a generales. En ese momento también alzamos la voz porque el proceso electoral es uno sólo y tiene que haber una convocatoria unificada. Desde 2009 que se crearon las PASO hasta ahora es la primera vez que se genera una situación de estas características. Esto hace que no haya transparencia, seguridad jurídica del acto y mucho menos que se de certidumbre en un momento donde la población vive una total incertidumbre”.

Ahora quieren una respuesta inmediata de Kicillof porque consideran que es realmente importante y no se puede especular para sacar un rédito: “es el peor gobierno en el peor momento de la Argentina, perdió autoridad no tiene ejemplaridad, manipula todos los procesos y creen que pueden sacar una ventaja electoral al no poner claridad en como será el proceso. Hoy los bonaerenses no sabemos ni la fecha de la elección, el órgano del estado competente ni con que instrumento de votación concurriremos a las urnas. El gobernador, mientras tanto, juega a las escondidas”.

Respecto de la interna en Juntos por el Cambio, Abad es uno de los que sostiene que se deben presentar con un candidato único en la provincia: “no nos incomoda tener las PASO sino que actuamos con sentido de responsabilidad. Esa es la posición del PRO, nosotros tenemos otra. En una provincia donde los espacios políticos están divididos por tercio donde el Frente de Todos y Avanza Libertad llevarían candidatos únicos, corremos el riesgo en las PASO de salir terceros, cuartos y quintos por lo que debemos atomizar la oferta de Juntos. En Buenos Aires no hay ballotage, de las PASO a la elección general será difícil ir a buscar el voto útil. Si perdemos la provincia no hay chance de transformar el país. Mi planteo es lista única en la provincia que quiero liderar, pero hago un planteo general y de estrategia”.