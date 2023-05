Abogados preocupados por el creciente deterioro edilicio del Palacio de Tribunales

Los juzgados en Mar del Plata, en general, sufren graves problemas de infraestructura, lo que afecta la productividad y seguridad de los empleados. En particular, el inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 2241, dónde funcionan los Juzgados en lo Civil y Comercial N° 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 y 16 de Mar del Plata.

El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Leandro Gabás, en diálogo con “el Retrato…” dio precisión sobre el tema, y adelantó que se están buscando nuevos edificios para mudar los juzgados. También se habla de la necesidad de replantear el proyecto de la ciudad judicial.

“Hace un mes y medio más o menos, nos llega una noticia de que había un informe de la Corte que había algunos problemas en el edificio de Brown 2241. Me apersoné en el edificio, fui a ver personalmente cómo estaba la cuestión y vimos que había muchos problemas en varios Juzgados desde roturas en columnas en el cieloraso, baños anulados, pérdidas de agua, de todo un poco. En base a eso la Corte ordenó vaciar la papelería, mobiliario que no se usaba, para bajar el peso del edificio. Eso derivó, obviamente, a reclamos ante los funcionarios, ante los Jueces y empezaron a trabajar a distancia en sus domicilios algunos, los que pudieron y los que no pudieron, no trabajaron por un tiempo, por el miedo que hubiera algún tipo de accidente”, contó Gabás.

“Desde el Colegio de Abogados nos preocupamos por los nuestros colegas, que van todos los días a Tribunales, audiencias, etcétera, y por el trabajo de ellos, los abogados, que se ha ido demorado; porque obviamente si el empleado Judicial no va a trabajar o trabaja a distancia, no es la misma productividad, sobre todo porque no todos tienen los medios para trabajar a distancia. Por otro lado también la preocupación por la seguridad de los empleados de Tribunales y de los funcionarios. A consecuencia nos juntamos con la Cámara de Apelación local y mandamos una nota a la Cámara y a la Corte, para pedir que se arbitren los medios necesarios para hacerles ver la situación que estamos viviendo, eso generó una reunión con la Cámara de Apelación Local y generamos una nota conjunta a la Corte pidiendo más precisión de lo que estaba pasando. Bueno, posterior a eso vino otro nuevo informe de la Corte, de arquitectura, que determinó que el edificio, más allá que tiene problemas que hay que resolver, no estaría con riesgo de derrumbe, por lo tanto, hoy deberían estar trabajando todos los empleados, hay que sí hacer un arreglo previo de los baños que estaban sin funcionar“, explicó el presidente del Colegio de Abogados

“Ese es el panorama que nos encontramos, no es un panorama nuevo, es histórico de Mar del Plata, siempre tuvimos problemas con los Juzgados Civiles y Comerciales, históricamente en el Palacio de Tucumán y Brown, en su momento tuvo que ser desalojado e hicieron unas obras de contención. Posterior mudanza a edificios cercanos, que eran hoteles que fueron alquilados para mudar los juzgados que tampoco es una solución definitiva, es una solución temporal. Ahora esos Juzgados funcionan en un edificio que es un hotel, no está para eso, uno va a una audiencia, lo atienden en una oficina que era una habitación, tiene hasta el número de habitación en la puerta del despacho. Es hasta poco serio me parece”, agregó Gabás.

En este sentido, manifestó: “en principio lo que está haciendo la Corte es buscar nuevos edificios por la zona para poder mudar estos Juzgados. A todo esto hay un trasfondo entre el dueño del inmueble y la corte por el tema de la locación, el propietario quiere recuperar el edificio, por la cantidad de daños que tiene. Pero, la realidad es que tampoco tenemos un edificio donde alquilar para poder mudar los Juzgados y sería alquilar otro un edificio que no está preparado para esto, sería algo como se ha ido haciendo en los últimos 20 años, mudanzas a edificios que son para otros fines que ahora están sosteniendo la Justicia de Mar del Plata”.

En relación al eterno proyecto de la Ciudad Judicial, Gabás dijo: ” están los terrenos asignados para hacer la obra, faltó el presupuesto en su momento y la voluntad política de hacerlo“, en este sentido agregó: “entiendo que ahora tampoco este proyecto sería útil porque hoy cambió la Justicia, hoy trabajamos a distancia, con mucha menos papelería, es casi nula la papelería que hay. Yo creo que requeriríamos edificios mucho más chicos, más modernos, con otro tipo de espacios que la vieja Ciudad Judicial. Habría que replantearlo, pero yo creo que es un anhelo de todos y no debe abandonarse. El Colegio siempre que está la posibilidad le recuerda a los integrantes de la Corte que se debe retomar el proyecto, pero bueno, la última vez que hablamos con la ex Presidenta de la Corte, no nos dio muchas esperanzas”, dijo.

Finalmente, agregó: ” Siempre la Justicia, sobre todo la de Mar del Plata fue relegada, siempre fuimos los últimos, sobre todo el fuero Civil y Comercial, porque en lo Penal entiendo que están mejor los edificios pero siempre pasó acá y sigue pasando. Es una política de Estado que la Justicia no trabaje cómoda, de hecho siempre recuerdo que en la pandemia no fue declarada esencial la Justicia, eso ya nos marca un poquito qué es lo que piensa el Ejecutivo de turno. Hay que tener presupuesto, hacer la obra y mudar. Yo creo que sería mucho mejor para todos, hasta para la sociedad misma, no ni pienso solo en los abogados. Tener una justicia suficiente, cómoda, que trabaje rápido, es fundamental“, sentenció.