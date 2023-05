Ataque al local del PRO: “No nos van a callar por más que me caguen a cascotazos”

En la noche del domingo, el local que el PRO utilizó como bunker en las últimas elecciones, ubicado en Moreno y Salta, sufrió un ataque. A través de un comunicado el PRO local lamentó lo ocurrido, y diferentes dirigentes políticos se sumaron al repudio de lo sucedido. Aún muchos esperan que el Frente de Todos y Acción Marplatenses se manifiesten en el mismo sentido.

“Las mafias nos quieren callar” aseguraron desde el PRO, mediante un comunicado. “ Este domingo por la noche apedrearon y rompieron los vidrios de nuestra sede de Moreno y Salta. Queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante estos hechos de violencia y recordar que, aunque las mafias nos sigan tirando piedras, vamos a estar siempre levantando la voz a favor de los vecinos de General Pueyrredon”, aseguraron en el escrito.

En este sentido agregaron: “Éstas prácticas no son coincidencia, vienen de la mano de diferentes iniciativas destructivas que lo único que buscan es ir en contra de la ciudad que soñamos y en la que día a día trabajamos para que todos los marplatenses y batanenses vivan en paz. Seguiremos en el camino que nos marca Guillermo, el del laburo, la transparencia y la defensa de nuestra ciudad”.

Alejandro Rabinovich, en sus redes sociales dijo: “Este domingo por la noche me enteré que reventaron vidrios de nuestro local ubicado en Moreno y Salta en Mar del Plata. Ante los hechos, quiero decir que las piedras que nos tiren las mafias no van a detener las denuncias. Estoy del lado de los vecinos que quieren hacer las cosas bien, de manera legal, clara y transparente. No nos van a callar por más que me caguen a cascotazos” enfatizó el legislador provincial.

Rápidamente desde la UCR y la Coalición Cívica se manifestaron en el mismo sentido. Marianela Romero, presidenta del Bloque de la UCR, dijo: “Condeno enérgicamente el ataque perpetrado contra la sede del PRO en Mar del Plata. Debemos construir un futuro donde prime el respeto y la paz. La violencia y la intolerancia no tienen lugar en nuestra democracia.”

En el mismo sentido, su par Daniel Nuñez, concejal de la UCR, coincidió con lo que dijo Alejandro Rabinovich, senador provincial de quinta sección electoral, por Twitter ante lo sucedido, que “la necesidad de que se esclarezca este hecho y que la justicia encuentre a los responsables”.

Desde SUMAR, espacio político liderado por el Secretario de Gobierno y dirigente de Sumar, Santiago Bonifatti, manifestaron: “repudiamos el ataque al local de Juntos en la esquina de Moreno y Salta. La violencia nunca será una forma válida de hacer política. Estamos seguros que la manera de cambiar la ciudad es gestionando con un trabajo claro y transparente, como el que día a día se lleva adelante desde el municipio junto al intendente Guillermo Montenegro para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Desde la CCARI manifestamos enérgico repudio ante los hechos de violencia y vandalismo en el local del PRO y JxC en Moreno y Salta. No podemos permitir que estos hechos mafiosos y antidemocráticos queden impunes. Esperamos su pronto esclarecimiento y sanción a sus autores” manifestaron desde la Coalición Cívica.

Repudio de la Union Civica Radical

También la Unión Cívica Radical repudió las agresiones sufridas en el local partidario de Juntos ubicado en Moreno y Salta.

“La violencia nunca debe ser una opción. Los argentinos decidimos tomar el camino de la paz y la concordia hace casi 40 años. No debemos apartarnos de ese camino.Rechazamos enérgicamente cualquier acción que tienda a intimidar o amedrentar, y exigimos el pronto esclarecimiento de este lamentable suceso”.

Basta de violencia.