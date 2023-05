Vaquero: “La política y el peronismo verdadero ha perdido la militancia”

Próximo a finalizar sus 24 años de mandato en frente del gremio de reposteros, pasteleros y alfajoreros y heladeros, el Secretario General de STARPyH, Carlos Vaquero, en diálogo con “el Retrato…” consideró que en los últimos años “la política y el peronismo verdadero ha perdido la militancia”.

El Secretario General de STARPyH, Carlos Vaquero, en una entrevista mantenida con “el Retrato…” se refirió a las negociaciones salariales que los sindicatos deben llevar adelante y remarcó: “Uno quiere sacar lo mejor para el trabajador, pero también te encontrás con esas críticas que te pelean porque conseguís, por ejemplo, un 1% menos o logras la mitad de las mejoras del convenio que pediste”.

-¿Cómo va a hacer el sindicalismo para subsistir?

-El sindicalismo está trabajando mucho por la gente, pero los tiempos cambian, porque a la gente los sueldos no le alcanzan. La única inflación verdadera que existe es la góndola, no es el 7% sino que es mucho más. La gente está mal desde ese punto de vista y todas esas condiciones te llevan a tener otro estado de ánimo.

-¿Qué cosas se perdieron a lo largo de los años en la clase trabajadora?

-Los compañeros las ganas de trabajar no las han perdido. La política y el peronismo verdadero ha perdido la militancia. Hoy tenes una persona peronista que por ahí aparece en la lista de los liberales o radicales, lo cual antes eso no ocurría. Eso era tener la camiseta puesta y, por eso, se luchaba. Ese tipo de peronismo se está perdiendo y, como consecuencia de ello, se están perdiendo también muchas condiciones de trabajo y conquistas que ha logrado el espacio.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el avance de la tecnología, remarcó que “es muy práctica, pero ha perjudicado mucho a lo que es la mano de obra en todas las actividades” y agregó: “Hoy se puede trabajar desde un celular tranquilamente. Para los empresarios es una manera de achicar costos”.

-¿Se ha perdido el sentido de pertenencia en las empresas?

-Ha cambiado mucho todo. Los jóvenes han estado mal por esta situación, creen en un gobierno y después no funciona. La gente de mediana edad no sabe a quién votar, dicen que es todo lo mismo. Están defraudados con los gobiernos. Hoy la juventud no es la misma que antes, ya que anteriormente te ponías una camiseta y defendías al gremio. Esa militancia se perdió en el gremialismo y en la política también actualmente, ya que hoy todo se hace a través de la tecnología, televisión, etcétera. Al desaparecer esa militancia va cambiando el sindicalismo y la política.