Mercado inmobiliario: “En un país como el nuestro no podemos hablar de reactivación”

En el marco de la situación que se encuentra atravesando el país, el titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que, “a mediano o largo plazo, siempre la propiedad es la mejor inversión” y remarcó que “el tema de alquiler para vivienda permanente es un drama por la falta de oferta derivada de esta ley nefasta que se promulgó en el 2020 y porque los valores están muy altos como así también los ajustes”.

El titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector, lo que se viene y la actual ley de alquileres. “A pesar de las dificultades económicas que está atravesando el país, siempre el mercado inmobiliario tiene una mirada y proyección distinta”, afirmó.

Asimismo, Guillermo Rossi destacó qué hay gente que ve distintas oportunidades en el mercado a la hora de invertir, las cuales han bajado de precio, producto de estas fluctuaciones en el valor del dólar. “Están aprovechando esas oportunidades. Hay departamentos o distintas propiedades que han bajado un 30% de valor producto de la pandemia”, afirmó.

“Hay gente que compra propiedades para veraneo o para los hijos que estudian, que encuentran también un mercado muy bueno en departamentos que están reciclados y en buen estado. Son oportunidades o pequeños nichos que tiene el mercado inmobiliario dentro de un país que está complicado”, sostuvo.

Además, comentó que otro sector que “está moviéndose dentro de lo razonable” es el tema de los lotes, los cuales indicó que tienen “siempre su demanda” a la vez que cuestionó que “no hay crédito y la gente no puede acceder a una vivienda propia” y comentó: “Son las dificultades que venimos teniendo desde hace muchos años”.

“El estado no entiende que si no hay crédito, no hay posibilidad de reactivar realmente la construcción”, apuntó y aclaró que “a mediano o largo plazo siempre la propiedad es la mejor inversión, ya que los valores se recuperan, y le da a esa persona una seguridad mayor que tener los dólares guardados en un banco o en su casa al mismo tiempo que lo disfruta”.

-¿En qué porcentaje ha crecido el mercado?

-No hay un porcentaje establecido, sino que el mismo va fluctuando mes a mes. Desde septiembre a noviembre tuvimos un interesante movimiento en el mercado. En temporada siempre baja y ahora está ese pequeño movimiento. En un país como el nuestro no podemos hablar de reactivación, pero es un espacio de mercado que permite y genera cierto trabajo en algunos sectores.

ALQUILERES

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la situación de los alquileres y la disponibilidad de viviendas en tan sentido en Mar del Plata, respondió que “el tema de alquiler para vivienda permanente es un drama por la falta de oferta derivada de esta ley nefasta que se promulgó en el 2020 y porque los valores están muy altos como así también los ajustes”.

“Los alquileres no es que sean caros, porque sino al propietario tampoco le reditúa alquilar su propiedad, pero al inquilino le resulta sumamente gravoso el precio, fundamentalmente por la inflación”, sostuvo el titular del Colegio de Martilleros de General Pueyrredón al mismo tiempo que comentó que “la falta de oferta hace también que los precios se incrementen como en todo mercado”.

Asimismo, Rossi cuestionó el hecho que no se modifique la normativa vigente. “Nos seguimos manejando con esta ley y con el período de tres años. Al no podér ajustarse dicha ley, muchos propietarios están solicitando el pago mensual de expensas al inquilino, además del alquiler, a los fines de no perder tanto el poder adquisitivo de la renta”, afirmó y agregó: “Es un mercado complicado. No alcanzan las propiedades que hay para la gran demanda”.

Por otra parte, se refirió al alquiler de comercios y explicó que hay mucha rotación en ese sentido, que el mercado “es fluido”, que hay disponibilidad y gente dispuesta a alquilar. “En líneas generales no hay tanta desocupación de locales para la situación actual que está viviendo el país. Los lugares se desocupan, la gente se muda, cierra y después viene otro y alquila. Siempre conciliando los alquileres entre propietario e inquilino”, explicó.

“Todo el verano estuvo latente el tema de las estafas por internet, lo mismo sigue sucediendo durante los fines de semana largo”, comentó y pidió a la gente que contrate una vivienda a través de un profesional inmobiliario. “Uno deposita su dinero y vacaciones, pero llegar y encontrarse con algo que no existe es terrible”, indicó.

Por último, Rossi hizo hincapié en lo que viene y remarcó que el mercado “se complica bastante” en años electorales. “Mar del Plata tiene esta doble cara: por un lado, las dificultades de la vivienda y, por otro, es una ciudad turística, que también tiene estudiantes o movimiento los fines de semana largo, en vacaciones de invierno, etcétera”, sostuvo.