Espert anunció su candidatura dentro de Juntos por el Cambio y le mete presión a la interna PRO

El diputado nacional, José Luis Espert, se lanzó como precandidato a presidente para estas elecciones 2023 y anunció que competirá con su partido Avanza Libertad en un “nuevo espacio opositor” que está “construyendo” con Juntos por el Cambio.

“Voy a ser candidato a presidente por Avanza Libertad y voy a competir en este nuevo espacio que estamos conformando con Juntos por el Cambio. Un espacio de sentido común, un espacio pensando en la gente”, ratificó Espert.

De este modo, el economista liberal anunció en la Feria del Libro de Buenos Aires el lanzamiento de su precandidatura presidencial al frente del espacio Avanza Libertad, en medio de las negociaciones por la integración a la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones 2023

“Ahora quiero ser yo el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente para sacar el país adelante”, anunció el legislador y agregó: “Me he dado cuenta que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires, sin sacar adelante el país”.

Cabe mencionar que, los precandidatos presidenciales del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, manifestaron días atrás su apoyo a la integración de Espert, a la coalición opositora de Juntos por el Cambio.

Por su parte, expresidenta del PRO, Patricia Bullrich, celebró el acercamiento al diputado de Avanza Libertad. “Más liberales que sumen a Juntos por el Cambio es bienvenido. Así que bienvenido Espert al espacio”, afirmó y aseguro que, en cambio, con Javier Milei “cada espacio va por su lado”.

En tanto, horas antes el jefe de gobierno porteño, Larreta, reconoció que se deberían sumar “visiones” para “ganarle al kirchnerismo”, mientras que recordó que en las elecciones anteriores Espert estuvo muy cerca de sumarse a Juntos por el Cambio.

Pese a las posiciones públicas, desde el grupo de Patricia Bullrich sospechan de una jugada de su contrincante Larreta para diluir el “voto halcón”, más susceptible de inclinarse hacia la precandidata presidencial.

Vale recordar que, aún no se dio a conocer oficialmente la integración de Avanza Libertad a la coalición de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, de hecho los principales referentes del PRO, aún mantienen reuniones para definir los nombres de sus candidatos en los próximos comicios.

En la presentación del libro de José Luis Espert, participaron representantes de la Unión del Centro Democrático (UCEDE), del Partido Autonomista Nacional PAN y de Republicanos Unidos, el economista Roberto Cachanosky y el legislador porteño, Roberto García Moritán.

En esa línea, también hubo referentes de Juntos por el Cambio, como el senador nacional, el radical Martín Lousteau, los diputados nacionales, Fernándo Iglesias, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López y la legisladora bonaerense, Maricel Echecoin Moro.