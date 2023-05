“Manino” Iriart y la importancia de las PASO en el Congreso del Partido Justicialista

Al igual que lo hizo en noviembre en Mar del Plata, en el estadio de Once Unidos, esta vez Rodolfo “Manino” Iriart llevó su mensaje en favor de las PASO al Congreso del PJ de la Provincia de Buenos Aires que se desarrolló en La Matanza. “Esta es la herramienta para dirimir las diferencias y luego seguir unidos para solucionar los problemas que no hemos resuelto. No hay que achicar el debate”, dijo Iriart, congresal del Partido Justicialista y referente del espacio Peronismo Marplatense.

En este mismo sentido se expresó Gastón Harispe, quien hizo uso de la palabra en el Congreso en representación de un grupo importante de dirigentes. “Tenemos que abrir unas PASO que resuelvan democráticamente la elección de candidatos, a nivel nacional, provincial y local”, sostuvo.

“No se puede repetir la historia de bajar listas como sucedió en 2021. Eso no va más. A qué le tienen miedo. Tenemos que fortalecernos con nuestros matices, competir y luego seguir unidos. El adversario está en otro lado”, dijo “Manino” al final el Congreso.

Asimismo hizo hincapié en que “lo más importante es que se pueda dar respuesta a las demandas de la sociedad”. Y agregó: “Al trabajador, al empresario, al emprendedor, al que está desempleado, al que padece la inflación, no le interesan las peleas entre dirigentes. Tenemos que ocuparnos de la gente”.

Iriart afirmó que “está claro que cuando estuvimos divididos perdimos votos y perdimos elecciones. En 2021 tuvimos a nivel nacional 4 millones de votos menos por no abrir la participación. Entonces los convoco a no dejar a nadie afuera, a permitir mayor participación. Lo digo una vez más: es entre todos”.