Denuncian ausencia del Estado y de presencia policial en el Bosque de Peralta Ramos

A menos de una semana del homicidio de María Angélica Rossi, los vecinos del Bosque Peralta Ramos llevaron a cabo una manifestación para exigir seguridad en el barrio y más presencia policial. Además, en diálogo con “el Retrato…” manifestaron su preocupación y consternación por lo sucedido con Rossi.

Pablo, el vecino lindero a la vivienda de Rossi contó sobre lo ocurrido: “aparentemente fue el viernes a la noche y no escuchamos nada. Al otro día, como estaba lloviendo nadie percibió todo lo que estaba pasando. El domingo nos encontramos todo lo que pasó. Angélica era profesora universitaria, excelente persona, excelente vecina. Lo más probable que haya sido un homicidio en ocasión de robo. Lo raro es que se hayan ensañado tanto con ella, al punto que estaban las hornallas de gas prendidas abiertas para que explotara todo y que las cerramos los vecinos. Y eso no se supo nada porque cuando llegaron las pericias ya estaban cerradas, pero habían abierto el gas para que explotara todo”.

En relación a la situación en el Bosque, el vecino dijo que si bien hay una presencia policial mínima, “El problema es que de noche cuando patrullan, patrullan con las luces azules, Y como hay mucho baldío con pastos altos de dueños particulares que viven en otro lugar y nunca se preocupan de cortar el pasto, y la municipalidad tampoco se preocupa de exigirle que ellos tengan condición en el terreno, yo pienso que cuando los chorros ven unas luces azules de la policía, tranquilamente se esconden a 400, 500 metros, vos las ves las luces azules y si vos querés prevenir que pasen cosas así horribles como esta, la policía tiene que patrullar sin luces, con luces normales tienen que tener un poquito más de sabiduría”.

En este sentido, Ana, otra vecina del barrio manifestó que durante todo el verano fueron víctimas de robos. “Hace un mes y pico se convocó una reunión de seguridad por el tema de los robos y bueno ahí empezó un poquito la policía a patrullar pero es como siempre está en lugares estratégicos no anda patrullando por todo el bosque y otra cosa tenemos un domo puesto en Don Arturo y Chañares, que es una salida estratégica por donde se meten la mayoría de los delincuentes. Hace un año y medio que está sin instalar, es una vergüenza. Está inservible. El lunes siguiente a lo que pasó con Angélica empezaron con el cableado. Hace un año y medio que está un domo y no está instalado. Se están riendo de nosotros”.

“Necesitamos respuesta del Gobierno Municipal y Provincial. Nadie se comunicó de la municipalidad después de este caso“, dijo Ana y agregó: ” la verdad es que la ausencia del Estado es total en el bosque, no existe. Solamente existe para cobrarnos los impuestos, que son uno de los más caros de la ciudad. Después no tenemos absolutamente ningún tipo de servicio del Estado. El Estado está totalmente ausente, tanto el municipal, como el provincial con la policía” asimismo volvió a denunciar los terrenos vacíos con vegetación frondosa, que generan más situaciones de seguridad. “Que el municipio se haga cargo y que le recargue los impuestos a los propietarios de los lotes. Hay un montón de lotes. Y ahí se esconden”.

Finalmente la vecina manifestó: ” Otra cosa que el gobierno municipal debe hacerse cargo es cerrar las entradas no permitidas. Tenemos cinco entradas permitidas. Se han abierto cualquier cantidad por comodidad de los vecinos del barrio o de los barrios aledaños. Cuando se ponen a cerrar las entradas no permitidas, vienen los vecinos aledaños y lo rompen por comodidad. Entonces, si tenemos cinco entradas con cámaras en todas las entradas, sería mucho más fácil de controlar. Pero el Estado municipal no se hace cargo de hacer respetar la ordenanza. Si no lo hacen ellos, nosotros como vecinos no podemos enfrentarlo”, sentenció.