El sector postal en crisis ante la competencia desleal y falta de inversion

Mar del Plata fue sede de la Asamblea Anual de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. La misma reunió en un hotel céntrico a más de 50 delegados de toda la Provincia de Buenos. En diálogo con “el Retrato…”, Carlos Serantes, Secretario General y Jorge Vattimo Secretario General local, aseguraron que el sector postal está en crisis debido a la competencia desleal y la falta de inversión en tecnología.

Serantes resaltó que con la Asamblea dan cumplimiento a los estatutos internos y la Ley 23.551. “Estamos cumpliendo con esa tarea y juntando, aunque sea una vez al año, a todos los delegados que representan en distintas y diversas sucursales de correo en la Provincia de Buenos Aires. En este sentido manifestó: “nuestro sector está como los demás sectores, abatido por la economía, sin grandes gastos en tecnología, con una competencia desleal contra otros correos, donde se pierde mercado, donde estamos años luz de los tecnológicos que manejan otros correos privados, pero empujándola a la empresa, con el recurso humano que es muy valioso, y haciendo conocer el correo cuando durante 30 años estuvo escondido. Hoy sale en propagandas, hoy se lo hace ver, y es un correo netamente federal de banderas, que llegamos con correspondencia donde no llega la competencia, que es cojo y usuario de todo el país“.

Consultado sobre la competencia desleal agregó: “tenemos un marco regulatorio muy irrisorio donde cualquier prestador puede ser postal por 5.000 pesos y en las capitales, en los grandes centros, en las grandes ciudades, se presentan licitaciones conjuntamente con el Correo Argentino, o con Andreani. Gente que es operador postal por 5.000 pesos, recluta trabajadores un domingo y reparte la factura del gas, y nos quita trabajo, contra una empresa con 18.000 trabajadores, 600 bocas de expendio, sucursal en todo el país y con otro número en la licitación. Entonces estamos pidiendo urgentemente que se cambie esa regulación del mercado postal y que se le exija de igual competencia con el correo para estar en una licitación”.

En este sentido, Vattimo dijo: “el marco regulatorio, significa que le están sacando trabajo a nuestro trabajadores, es un trabajo en negro, ilegal, que nos saca trabajo a nosotros y se prostituye el mercado y en cada esquina tenés un correo paralelo como hacían con las cartas, hoy lo tienen con las encomiendas. A partir de la pandemia se produjo una crisis de distribución y gran venta de commerce, eso generó que el mercado necesite vehículos para transportar esos envíos y se recurrió a lo negro, a lo ilegal. Y por eso creemos que es necesario que salga el marco regulatorio. Estamos atrás de tres puntos fundamentales que es el marco regulatorio, la distribución de la última milla que sea por los propios trabajadores del correo y la estatización plena que significa que no nos tengan en vilo el punto cuarto de ese decreto presidencial que en su momento semi-privatizó el correo, a lo efecto de tener genuinamente el correo en el Estado”

Asimismo agregó’ “Nosotros estamos en plena divergencia en algunas cuestiones con la empresa, en algunos temas de divergencia con otros sectores, en este caso que haya ilegalidad dentro del transporte no nos gusta nada. Lo fundamental es no estar en vilo con el tema de la estatización, sabiendo el porvenir político de todo lo que están hablando, de la política que dicen que van a deshacer esto o dinamitar, como hablan algunos. No queremos saber nada y queremos que se garantice la fuente de trabajo de los trabajadores y en un rol del Estado”.

Finalmente, Vattimo se refirió a la incorporación de bicicletas en el Correo Argentino: ” estamos satisfechos con el trabajo de esas bicicletas y los trabajadores también, porque es una idea sustentable, hablamos del correo verde”.