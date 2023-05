Maggiotti y Kicillof presentaron un importante proyecto habitacional en Tandil

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentaron esta mañana un ambicioso proyecto urbanístico en el partido de Tandil, que implicará la articulación entre diversos organismos nacionales, provinciales y municipales. Del evento participaron además el intendente Miguel Ángel Lunghi, el diputado nacional Rogelio Iparraguirre, y el ministro provincial de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone.

Durante el acto, que se desarrolló en el Auditórium del Centro Cultural Universitario de la UNICEN, los funcionarios presentaron en público el proyecto de desarrollo urbanístico, ambiental, sanitario y educativo “Sans Souci”. Allí, con una inversión prevista por parte del Gobierno Nacional superior a los $1.400 millones, en una zona de 20 hectáreas, se generarán 364 Lotes con Servicios Procrear II a ser adjudicados mediante sorteo. Los mismos serán ofrecidos a través de los créditos hipotecarios del Programa, y además se otorgará otro crédito para la construcción de una vivienda en cada uno de esos lotes.

Además, con financiamiento de distintos ministerios provinciales se edificarán más de 400 viviendas, un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, una escuela secundaria y un jardín de infantes, y se ampliará la capacidad de la planta de tratamiento cloacal, en un entorno que contará con numerosos espacios verdes.

“Creo que este proyecto va a trascender las gestiones. Lo importante es que definitivamente en Tandil van a tener una respuesta cada uno de los habitantes, y va a ser de mano de la planificación, de mano de un Estado presente, que piensa en dar oportunidades a todos los argentinos”, afirmó Maggiotti, y seguidamente contrastó la política habitacional actual, donde “el Estado favorece a la gente y persigue una rentabilidad social”, con la de la gestión nacional anterior, que“otorgó créditos UVA, pensados para favorecer a los privados, al mercado con su rentabilidad económica”.

En la misma línea, Kicillof subrayó: “ Creemos que allí donde no llega el mercado, no podemos dejar a la gente a gamba. Ahí está un Estado presente, que cumple con los derechos. Que sabe que donde hay una necesidad, nace un derecho, que se transforma para nosotros en una obligación”. Y sobre el proyecto urbanístico aseguró: “Sans Souci no sólo debe ser un hito muy importante para Tandil, también es un modelo para la Provincia. Muestra un modo en el que creemos profundamente: plantear un futuro a través de políticas de Estado donde el acceso a la educación, salud, saneamiento, parques y viviendas se conviertan en derechos efectivos de nuestro pueblo, a través de una intervención inteligente y eficaz de nuestro Estado”.

De la actividad también participaron los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Más viviendas para Tordillo

Posteriormente, el ministro Maggiotti junto al gobernador Kicillof, la vicegobernadora Veronica Magario y el resto de la comitiva, se dirigieron a Tordillo, para entregar 28 viviendas a familias que se mudarán al Barrio “Solidaridad 2 – Bonaerense 2”. Lo hicieron acompañados, también, por el intendente municipal Alfredo Farias, y el presidente de la Autoridad del Agua bonaerense, Héctor Olivera.

Cabe destacar que estos hogares fueron entregados con una biblioteca del programa Libros y Casas, llevado adelante entre los Ministerios nacionales de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Cultura, con el objetivo de promover el acceso al libro y fomentar la lectura en todo el país. Además, recibieron un árbol nativo del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU).