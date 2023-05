Concejo lento como Manuelita: La presidencia “en Disney” y solo 18 expedientes en tratamiento

La Sesión de este jueves en el Concejo Deliberante fue histórica, no por los temas tratados, sino por la falta de expedientes en tratamiento. El año electoral, y el vacío político ya se está notando en los pasillos.

Dos Bancas 25; 5 cuestiones previas, 2 expedientes sobre tablas, y 18 dictámenes para tratar, de los cuales uno fue solo de expedientes a archivar. Los números llaman la atención, y demuestran claramente que la Presidencia, su Secretaria, y las Comisiones no están funcionando bien.

El Bloque oficialista está quebrado. Cada cual atiende su juego. “La presidente está en Disney” fue el comentario después de la última reunión de Presidentes de Bloques. “Esto con el Gallego no pasaba. Ni con Arroyo nos pasó esto. Lo que pasa es que al Secretario no lo dejan trabajar, lo tienen maniatado y él no tiene experiencia legislativa” agregó una voz que pisa fuerte, en el Concejo.

Lo cierto es que si sólo llegaron a Sesión 17 expedientes, es porque las Comisiones están sacando pocos despachos, es decir no están funcionando correctamente y eso es responsabilidad de todos los Bloques. Hay quienes aseguran que se le está haciendo un vació a la Presidencia, otros dicen que como tampoco tiene experiencia, no sabe que su función es agilizar el trabajo constante del Concejo.

“Una Sesión con tan pocos expedientes no se debió llevar a cabo” fue el comentario unánime durante la Sesión. Mientras tanto, los marplatenses y batanses, “en Disney” también no tienen noción del trabajo lento y precario que hacen los legisladores que supieron concebir.