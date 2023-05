“Chucho” Páez salió en defensa de los radicales y pidió echen a tres funcionarios denunciados

Tres funcionarios del Intendente Guillermo Montenegro tienen una restricción de acercamiento a tres ediles de la UCR. La situación es patética e histórica, nunca se vivió algo así en la historia del Partido de General Pueyrredon, porque los códigos de la política siempre fueron otros, incluso alejados de la Justicia.

Pero lo cierto es que la Justicia prohibió que el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y los directores coordinadores Lucas Amodey y Santiago Reyes; estén cerca de los ediles radicales: Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero; por ser los presuntos autores de las amenazas que sufren semanas atrás. Interna partidaria.

El tema llegó al Concejo Deliberante y fue tratado como Cuestión previa. El Bloque del Frente de Todos le solicitó al intendente que despida a los tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social. En este contexto quedó a la vista de todos las incongruencias políticas que hay dentro del oficialismo. “Estas cosas no deben suceder más, hay que actuar de la manera que hay que hacerlo, todos pedimos que estos funcionarios sean echados. No pueden ser parte del plan político del intendente Montenegro. Es increíble que estos funcionarios no puedan acercarse a concejales de la misma fuerza política”, reflexionó Roberto Chucho Páez en el uso de la palabra.

En la última Sesión se dedicaron largos minutos a hablar de las amenazas que el edil Núñez vivió en su casa y en su lugar de trabajo. En relación a eso, Chucho se refirió a la violencia política que según el Frente de Todos tiene su inicio en los comentarios que realizó en la ciudad la precandidata a Presidente nacional, Patricia Bullrich. Según el concejal Bullrich expresó: ‘dinamitar al régimen kirchnerista´. “No podemos menos que repudiar todos los integrantes de este cuerpo este tipo de expresiones, que la volvió a repetir hace dos días en Córdoba”, dijo Paez.