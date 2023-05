Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich a los besos para sellar la paz en la pelea interna del PRO

El lanzamiento de Luis Juez como candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio tuvo como momento destacado el abrazo, con beso incluido, entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ambos aspirantes a la Presidencia, lo que pareciera apuntar a ponerle fin a los enfrentamientos directos (o indirectos) que elevaron la temperatura del PRO.

La imagen del mandatario de la Ciudad acercándose a la presidenta del Consejo Nacional del PRO en uso de licencia sorprendieron, luego de que la relación entre ellos viviera momentos de extrema tensión: tal vez el más difundido fue entre la ex funcionaria nacional y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con el explosivo “que Horacio discuta conmigo y no me mande más soldaditos”.

Él representante de las “palomas” y ella, líder indiscutida de los “halcones”. En Córdoba, se posaron sobre la misma rama del árbol y apoyaron al senador nacional Luis Juez en su proyecto para ganar una provincia clave en el armado y la historia del PRO.

Durante el acto, realizado el martes en el club General Paz Juniors, los postulantes presidenciales dejaron por un lado las diferencias internas (que se mantienen) y, con sonrisas y guiños, mostraron la intención de bajar un cambio.

“Un aplauso grande para Patricia, todos, fuerte“, arengó Rodríguez Larreta a los presentes, antes de darle el micrófono a Bullrich: al cederle la palabra, el jefe de Gobierno porteño le dio un beso -correspondido- y para despedirse le dio otro -ella se vio sorprendida y se generó el embarazoso momento en que los movimientos no coordinan-.

Habrá que ver en las próximas semanas, antes del cierre de listas y de las PASO, si pudieron cumplir con el acuerdo de no agresión evidenciado en suelo cordobés.