Integrantes Proyecto Agroecológico en Marquesado dieron detalles de la iniciativa

Durante la mañana del miércoles, integrantes del Proyecto Agroecológico Chapadmalal llevaron a cabo una conferencia de prensa en la Puerta del Palacio Municipal para convocar al Intendente Guillermo Montenegro avanzar en un consenso, a través de una instancia de diálogo para poder comunicarle al Jefe Comunal y la comunidad en general los detalles de la iniciativa que buscan desarrollar en la zona de El Marquesado.

En este sentido, el arquitecto Fernando Cacopardo, coordinador del proyecto agroecológico en El Marquesado, y Roberto Cittadini, doctor en Desarrollo Rural, en diálogo con la prensa sostuvieron: “tenemos apoyo no solo a nivel local, sino de centros de investigación pertenecientes al Conicet, investigadores de Bariloche, centros de investigación de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Tucumán. No solamente tenemos apoyo científico desde la experiencia, los que me conocen saben que venimos trabajando hace 20 años. En este caso es distinto porque tenemos apoyos únicos, es histórico, hay una red de investigaciones del país que están apoyando“, dijo Cacopardo.

En este sentido, agregó que “está demostrando que el predio es totalmente productivo. Estamos trabajando y hay una red que hemos armado que da una especie de apoyo técnico para este proyecto. Este proyecto agroecológico es importante no solo para el partido de General Pueyrredon sino para apoyar a proteger a un cinturón agroecológico que sin política pública está en riesgo”.

Por su parte, Cittadini expresó: “Apostamos al diálogo para poder demostrar que el Proyecto Agroecológico Chapadmalal no es un proyecto de un sector, sino una propuesta para toda la ciudad. La agroecología es el horizonte de la producción de alimentos, y las ciudades son esenciales para esa transición. Sin ir más lejos, el municipio de General Pueyrredon ha intentado incorporar esta mirada y perspectiva, a través de programas, proyectos y adhesiones a redes de articulación nacional. Por eso, dejar inaugurada una mesa de diálogo junto al Intendente es muy importante para todos”,

En relación a las situaciones de conflicto que se vivieron con los vecinos de la zona, manifestó: “esto ha escalado un nivel de conflictividad no deseada e innecesaria, queremos poder lograr explicar de qué se trata este proyecto. Es un potencial de riqueza. Fueron pocas semanas en las que empezamos a tramitar este proceso. Cuando se presentó una situación de conflictividad no nos permitió generar todas las articulaciones. Eso fue una situación que nos generó problemas. No queremos quedarnos en el conflicto“, sentenció.