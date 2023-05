Bosque Peralta Ramos: Instalan cámaras de seguridad y hay mayor presencia policial

Luego del cuerpo calcinado , y con golpes en la cabeza, que fue encontrado en una vivienda del Bosque Peralta Ramos, Jorge Pereyra, presidente de la Sociedad de Fomento Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que se desconoce cuál fue el móvil del asesinato.

Jorge Pereyra, presidente de la Sociedad de Fomento del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a lo sucedido días atrás en el Bosque Peralta Ramos, en cuanto encontraron el cuerpo calcinado de una mujer, identificada como de María Angélica Rossi, de 74 años, en una vivienda de dicha zona de Mar del Plata, la cual tenía tres golpes en la cabeza, uno de ellos le había provocado el hundimiento de cráneo.

“Nos comunicamos con Comisaría Quinta, pero no pueden dar mucha información, porque la causa está bajo secreto de sumario”, detalló y agregó que desconocen los motivos del suceso. “No sabemos si hubo un intento de robo o alguna otra vinculación. No se puede abrir un juicio de valor en ese sentido, porque no todos los delitos son iguales. Esperemos que se aclarezca esto y la policía nos dé respuestas concretas”, comentó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre los hechos de inseguridad que se han dado en el último tiempo en el Bosque Peralta Ramas, respondió que se han adoptado algunos recaudos en tal sentido como ser instalación de cámaras de seguridad, cartelería, reclamo de mayor presencia policial, entre otros. “Debemos entender que el bosque son 400 hectáreas, que es muy grande, y que tiene 7 accesos como también lugares con pase libre”, indicó.

Pereyra pidió ” a los vecinos que tengan cámaras de seguridad instaladas en sus viviendas que las sumen a las del COM, ya que nos permitirá contar con una mayor vigilancia en un sector mas amplio del barrio”

“Hoy la delincuencia ha mutado y la cantidad de delitos que hay en Mar del Plata es totalmente diferente a la de antes. No se puede volver el tiempo atrás y los vecinos del Bosque somos una fracción de lo que es esta ciudad”, indicó Pereyra.

Conforme a ello, Pereyra detalló que fueron 34 los llamados al 911 de los vecinos del Bosque Peralta Ramos desde comienzo de año. “Los llamados fueron por diversos motivos, no necesariamente por un hecho delictivo. Con el nivel de delincuencia que tenemos en Mar del Plata, las cifras de llamados del bosque no son alarmantes”, consideró al mismo tiempo que destacó el aumento de presencia policial en la zona en el último tiempo.