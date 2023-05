Pitrola: “Tenemos que terminar con la casta que llevó a la Argentina de la decadencia”

El precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unida, Néstor Pitrola, visitó la ciudad y en diálogo con “el Retrato…” manifestó que en las próximas elecciones la izquierda buscará dar un salto importante en la provincia de Buenos Aires y reafirmar su programa de independencia del kirchnerismo y el macrismo. Asimismo, criticó a Milei y su mensaje fascista.

¿Cómo encontró la ciudad?

Bueno, bastante convulsionada, siempre picante Mar del Plata, paro del transporte, apoyamos a los trabajadores que tienen que cobrar sus salarios, que están viendo caer su poder adquisitivo. El problema del transporte es explosivo en todo el país.

En este sentido, agregó: ” vamos a tener una actividad en el hospital público, en el HIGA, por las carencias de todo orden, de una salud pública que sigue para atrás en la provincia. Esta tarde tengo una actividad muy importante en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Mar del Plata por el tema vivienda, el tema tierra vivienda es lacerante en toda la provincia y también en nuestra Mar del Plata. Y una Mar del Plata donde nunca se resolvió el problema de la precarización laboral, el trabajo en negro. Creo que es hora de seguir creciendo por parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda”.

Consultado sobre qué debe hacer el Partido Obrero para ser la tercera fuerza en el país y ganar más votos, Pitrola dijo: “es el contenido de la batalla política. Esto es lo que podemos hacer de distinto. Nosotros vamos a reafirmar en nuestro programa estratégico la total independencia del kirchnerismo y del macrismo, que son los que nos han gobernado en los últimos años y te diría, básicamente en las últimas décadas. Hoy cumplimos en la Argentina 40 años de democracia, que han sido 40 años que nos llevaron a esta Argentina de la deuda, de la pobreza, de la subordinación al Fondo Monetario Internacional, del atraso, de la precarización laboral y del trabajo en negro, una Argentina que creo que no lo merecemos y que puede tener salida únicamente por izquierda“.

“En la última elección consagramos dos Diputados Provinciales, dos Diputados Nacionales y 10 Concejales en distintos distritos, particularmente en distritos de fuerte presencia de la clase obrera, cómo la Matanza, lugar emblemático. El mayor distrito de la provincia, en Merlo, en Moreno, en José C. Paz, en Coronel Pringles. Es decir, que la izquierda viene queriendo dar un salto muy importante. El domingo hemos tenido una elección enorme en Jujuy. Lógicamente no se termina de consolidar el movimiento con la fuerza que necesitamos para cambiar el país y la provincia, pero vamos por eso. Creemos que la ruptura no puede ser por derecha. La rebeldía frente a los partidos que nos vienen gobernando, tanto de un lado como del otro, de la llamada grieta, no puede ser por derecha“.

Consultado por la intención de voto que Milei despierta en los jóvenes, franja etaria que históricamente voto a la Izquierda, Pitrola dijo: ” no sé si lo estamos perdiendo nosotros. Esa juventud desde el 2010 en adelante tuvo muchas expectativas en el kirchnerismo. Ojo, ese fue el fenómeno de la Cámpora y demás, que hoy está en caída libre. Hoy la Cámpora es un fenómeno que tiene sus seguidores, pero es fundamentalmente un grupo de funcionarios, ya cuarentones. La juventud está sin futuro, con mucha incertidumbre, brutalmente precarizada, se les habla de que hay que estudiar, estudian y después no tienen salida laboral. Entonces esa juventud disconforme está haciendo pasto del trabajo de estos protofascistas como Milei y compañía“.

En este sentido, agregó: “nosotros estamos haciendo una tarea docente muy grande porque creo que puede haber una frustración muy rápida de esa misma juventud porque Milei es y represión y la represión siempre se ensaña primero con la juventud. Milei es rescate de la dictadura, creo que ningún joven quiere eso. Milei con su dolarización está haciendo la mentira muy grande, creo que es la que más ha penetrado porque él no explica, y el Partido Obrero creo que ha sido el primero en refutarlo a fondo.

Mas adelante dijo “él no explica cómo sería una dolarización en un país que no tiene reservas, que no emite esa moneda, que tiene una deuda que no puede pagar, él promete más deuda que le darían a la Argentina porque el presidente sería él, pero sería más deuda, jamás nos habló de romper con el FMI, Milei habla contra la casta política, pero propuso una alianza con Bullrich, y Bullrich es la casta política en persona, porque pasó por todos los partidos, por todos los gobiernos, desde que fue montonera hasta ahora que es del PRO. Entonces ahí ves toda la mentira, toda la impostura que hay en este personaje que ha creado Milei, que ciertamente es tenebroso porque él es un fascista, no tiene atrás un movimiento fascista, pero él es un fascista, que rescató al movimiento de Buzzi, un genocida de la dictadura en Tucumán. Ha ido con Martín Menem en La Rioja. No le está yendo bien en las provincias, así que acá hay mucha tela para cortar y también depende de qué planteo tiene el frente de izquierda. Esta es hoy también una batalla”

” Tenemos que ir a mostrar que terminar con la casta que llevó a la Argentina de la decadencia, que critica mi ley, es terminar con la casta de los políticos capitalistas, que es lo que no dice Milei. Y el Frente de Izquierda tiene que ser muy claro en esto, con total independencia tanto del macrismo como del kirchnerismo” expresó Pitrola.

Finalmente, el precandidato de Izquierda se refirió a la recorrida en la Provincia: “Vengo de Tandil, de Gesell, de Pinamar, de Madariaga, mañana estoy en Necochea, no paro, ni voy a parar hasta octubre. En el medio estamos proponiendo un congreso del frente de izquierda para el próximo mes, es una propuesta muy importante para debatir y referenciar ante la sociedad que la tercera fuerza que queremos disputar realmente a los partidos que nos vienen gobernando es el Frente de Izquierda. Fuimos tercera fuerza nacional, hemos dado un gran salto en la Provincia, pero hoy hay que enfrentar la realidad del fenómeno Milei también, entonces queremos una izquierda combativa, una izquierda que esté al frente, como está el Partido Obrero, del movimiento de los desocupados, de los sindicatos clasistas. Esta perspectiva también incluye un programa de reorganización económica del campo de los trabajadores”.

Finalmente señaló “Acá tenemos que tener la soberanía de los puertos, de la hidrovía, del comercio exterior, de la banca, de los recursos estratégicos. Hay que volcar el ahorro a industrializar el país, el futuro argentino de toda la clase capitalista, es de Gerardo Morales, es de Larreta, es de Bullrich, es de Massa, es de Cristina, es Vaca Muerte y la soja. Es Argentina, es la Argentina de la dependencia y el atraso en el mercado mundial, tenemos que volcar el ahorro nacional e industrializar el país, terminar con el trabajo en negro, llevar los salarios a una canasta familiar, recomponer el sistema jubilatorio. Eso lo vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer nadie”