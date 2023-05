Giovanniello apuesta a su experiencia para encabezar un peronismo agiornado

En el marco de la campaña iniciada con el fin de representar al Partido Justicialista en las próximas elecciones, Fabián Giovanniello, dirigente sindical y peronista, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que “hace tiempo que el peronismo no se ha agiornado como corresponde ni se ha modernizado como así tampoco está marcando las necesidades que tiene realmente la clase trabajadora y la gente más humilde” al mismo tiempo que confesó: “La experiencia me sobra para discernir la posibilidad de encabezar un proyecto que no tenga tiempo de términos”.

El dirigente en conversación con “el Retrato…” remarcó que dirigentes y compañeros de distintos sindicatos y barrios de Mar del Plata lo contactaron a los fines de manifestarle que no se sentían representados por los actuales referentes locales del peronismo puro. “Acepté esta posibilidad de representarlos”, indicó.

“Hay que convencer a los vecinos que esta puede ser una propuesta alternativa, si se nos da la posibilidad que haya internas en el partido justicialista, que hace años que no hay”, expresó al mismo tiempo que aclaró que ni Fernanda Raverta ni Rodolfo Manino Iriart lo contactaron a los fines de unir fuerzas o delinear cuestiones relativas a las internas de las próximas elecciones.

En ese contexto, sostuvo que “hace tiempo que el peronismo no se ha agiornado como corresponde ni se ha modernizado como así tampoco está marcando las necesidades que tiene realmente la clase trabajadora y la gente más humilde” y agregó que “con planes sociales solamente no hacemos nada”.

“Hay que tener un proyecto económico serios, alternativas para que los trabajadores sean registrados y para que haya más producción y trabajo para todo el país”, completó el referente del Partido Justicialista local.

Seguidamente, Giovanniello confesó: “La experiencia me sobra para discernir la posibilidad de encabezar un proyecto, que no tenga tiempo de términos. Primero, hay que instalarnos, ver la recepción de los vecinos, si nos apoyan y ver si quieren hacer este proyecto como propio. Luego, discutiremos en qué lugar vamos, si participamos, si es necesario hacer una unidad o hablar con otro sector, siempre sin sacar los pies del Partido Justicialista”.

“Se han cambiado las formas de hacer política: hoy ya no existen las unidades básicas, el adoctrinamiento, la juventud de los partidos políticos y demás. Se han hecho uniones, federaciones y distintas alternativas políticas, mezclando todo con todo”, sostuvo y subrayó: “No existe hoy un partido político con una ideología que la defienda y que pueda llevar a cabo un plan de gobierno”.

“Los partidos políticos en la Argentina se fueran debilitando y se fueron olvidando de la gente que dio su vida y trayectoria para que fuera mejor este país”, concluyó Fabián Giovanniello en conversación con “el Retrato…”