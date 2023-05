Cermelo crítico con el aumento del boleto desde el próximo fin de semana

“Montenegro tendría que llevar a la gente a la casa y explicarles por qué el fin de semana aumenta un servicio que anda mal y recientemente sin aviso, dejó de funcionar”, lo afirmó el director del Observatorio de Diputados, Federico Cermelo, quien viene impulsando una campaña de usuarios enojados por el mal servicio.

Ante un nuevo aumento del boleto de colectivos en General Pueyrredón, decretado por el intendente Guillermo Montenegro a casi $166.- tras la cesión de facultades que hiciera el Concejo Deliberante con el voto de sus concejales, realizó un paro abrupto de colectivos ante la falta de pago en los haberes de los choferes, según un comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En este sentido, el director del Observatorio de Diputados, el abogado marplatense Federico Cermelo, planteó que “es indignante que aun escuchando solo a las empresas, aumentando el boleto 800% durante su gestión y desoyendo reclamos de usuarios por el mal servicio de los colectivos, Montenegro no pueda garantizar nada”.

Días atrás, el también referente del Frente Renovador habia comentado que “hace tiempo en mis redes empecé a compartir como estaban las paradas de colectivo en nuestra ciudad, el mal funcionamiento de la aplicación Cuando Llega o que la próxima unidad de algunas líneas arriba en una hora, sobre todo domingos y feriados, y la gente me empezó a mandar un montón de fotos registrando problemas similares. En muchas paradas, no queda ni la marca de la línea que pasa, además de veredas rotas, sucias y sin luminaria alguna”.

Ante la gran cantidad de personas que comenzaron a enviarle fotos y quejas por el mal estado de las paradas o la frecuencia de colectivos, Cermelo creó una historia destacada llamada “MDP y la gente” que aparece en su cuenta de Instagram @fedecermelo en donde va compartiendo los testimonios de vecinos molestos por el mal servicio de colectivo y los constantes aumentos.

La reacción de los marplatenses al subirse a esta campaña con fotos y opiniones criticando duramente el servicio de colectivos, sorprendió a Cermelo quien ante un nuevo paro y casi sin aviso previo sostuvo que “Montenegro tendrá que salir con el auto y llevar a la gente que queda en las paradas, no sé cómo les puede explicar que el fin de semana aumenta un servicio que anda mal y hoy sin aviso, deja de funcionar”.