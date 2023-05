Charla sobre la Reforma Laboral: “Vienen por nuestros derechos”

En el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata fue sede de la charla debate: “Los derechos laborales siempre bajo amenaza, ¿por qué? La reforma laboral”, con la participación del abogado laboralista y asesor sindical Luis Ramírez, de la Asociación de Abogados laboralistas.

En el marco del Día Internacional del trabajador y la trabajadora, organizamos esta charla para reflexionar e intercambiar opiniones sobre los derechos laborales, en constante peligro.

La charla contó un buen marco de público, afiliados, trabajadores y dirigentes de otras organizaciones sindicales de la ciudad y la presencia del Coordinador Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia, Raúl Calamante.

En la apertura de la jornada, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini, advirtió que “la reforma laboral viene por nuestros derechos, para cesantearnos y perseguir a los trabajadores organizados. Ahí es donde tenemos que dar todo el debate, persuadir a los compañeros en los lugares de trabajo, porque la reforma laboral va a encarcelar a dirigentes gremiales y destruir los convenios colectivos de trabajo. Quieren la mayor concentración de la riqueza, a costa del empobrecimiento de gran parte de la población. Nosotros no podemos dudar. Podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es dudar de qué lado tenemos que estar parados los trabajadores”.

Luego, Luis Ramírez detalló las distintas fases de reformas laborales que ya se hicieron desde 1976 a la fecha: durante la dictadura cívico-militar, durante el menemismo, en el gobierno de De la Rúa (Ley Banelco) y los intentos del Gobierno de Mauricio Macri.

Ramírez dijo que este tipo de capacitaciones son fundamentales: “tenemos que volver a trabajar la memoria histórica y la conciencia de clase de los trabajadores. Dirigentes, delegados y trabajadores de base para enfrentar esta corriente de reformas”.

También advirtió sobre los discursos de algunos candidatos y dirigentes: “algunos trabajadores ven como una alternativa votar a un dirigente que plantea quitarles derechos laborales. Eso sucede por el adormecimiento que generan los medios masivos de comunicación. Nos bombardean con mentiras y falsedades y muchos compañeros compran esos mensajes nefastos. La batalla cultural es fundamental, porque si perdemos esa perderemos la batalla más importante: la emancipación de la clase trabajadora”.

Por último, consultado por el debate en un año electoral, el abogado laboralista opinó que “se vienen meses muy difíciles para trabajadores y trabajadoras, vienen por los derechos de los trabajadores y hay que prepararse para la resistencia”.