Gerardo Morales: “El rumbo es ir a un modelo exportador, los que plantean la dolarización son unos hipócritas y unos mentirosos”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR llegó a la provincia de Tierra del Fuego, para desarrollar una agenda que incluye múltiples actividades político institucionales en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

Como primer punto de su visita, Morales recorrió la planta del grupo Mirgor en Río Grande, una firma que hace más de 40 años se especializa en la generación de productos y servicios tecnológicos.

Luego de la recorrida, Morales ofreció una conferencia de prensa en el Comité local de la UCR y encabezó un acto con militantes y vecinos donde expresó:

-”Vemos un gran trabajo en Tierra del Fuego, una gran vocación de cambio, para darle la oportunidad a un proyecto que sea transformador para Tierra del Fuego, que reafirme, además, cuestiones que a veces se ponen en debate, como el régimen de promoción de inversiones que tienen en la provincia, que ha generado la posibilidad de industrialización y fundamentalmente, la generación de trabajo, que es el gran desafío, frente al gran potencial que tiene Tierra del Fuego para aportar a la República Argentina”.

-“Tenemos un país tan rico que tenemos que ser muy necios para estar como estamos, estoy convencido que tenemos un gran futuro, pero tenemos que recordar que no siempre hay que mirar el centro, al Puerto, tiene que darse vuelta y mirar el interior del país, porque hay mucho potencial”.

-“Sabemos que lo primero que hay que hacer es ordenar los problemas de la macroeconomía, la inflación, que genera más pobres todos los días, algo que el Frente de Todos no puede resolver porque no se juntan, el Presidente, la Vice y el ministro de Economía no se juntan. dicen que se van a juntar ahora para ver el tema de las listas para las PASO, yo pensé que lo iban a hacer para ver cómo arreglan los problema de la inflación y del país”.

-”En Juntos por el Cambio, por eso, estamos trabajando en un plan macro para ordenar todos esos temas, pero ese plan va a estar acompañado por un plan de desarrollo del país, que ponga en marcha la economía”.

-”Tenemos que tratar de ir saliendo del cepo, hay temas que se pueden realizar de inmediato como el tema de la importación de bienes de capital para los que traen dólares de afuera o los que los generan para exportar. Hay empresas que tienen parada la producción en todo el país. Tenemos que unificar el tipo de cambio, eso también va a llevar algún tiempo, 6 ó 7 meses, pero el rumbo es salir de esta lógica que presiona a los sectores productivos e ir a un modelo exportador”.

-”Los que plantean la dolarización son unos hipócritas, unos mentirosos, para dolarizar necesitamos 45 mil millones de dólares, es una ficción para engañar a la gente”.

-”También hay que terminar con el estado paralelo que manejan las organizaciones sociales, en una situación compleja tiene que haber estado presente, pero los planes sociales no sacan a los pobres de la pobreza, lo que los saca es el trabajo. En seis meses hay que virar de un modelo asistencialista, hacia uno que incentive el trabajo”.

Acompañaron a Morales durante su visita el senador nacional y candidato a gobernador de Tierra del Fuego por Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, el diputado nacional y candidato a vicegobernador, Federico Frigerio, la legisladora provincial y presidenta de la UCR Tierra del Fuego, Liliana Martínez Allende, el candidato a legislador provincial Lisandro Ruiz Cardona, Fernando Baccichetto candidato a intendente de Río Grande y el candidato a concejal Maximiliano Ybars.

La agenda del gobernador en Tierra del Fuego continuará este sábado 6 de mayo con diversas actividades en la ciudad de Ushuaia