Ferreteros entre los precios que cambian cada 48 hs y las coimas para poder vender

La inflación que atraviesa el país tiene en alerta y de preocupación permanente a todos los sectores industriales de Mar del Plata, entre ellos a los ferreteros. En diálogo con “el Retrato…”, Roberto Di Nucci, presidente de la Cámara de Ferreteros y Afines de Mar del Plata y la Zona, así lo manifestó frente a la incertidumbre en los precios que es cada vez mayor en Argentina, con actualizaciones de listas que llegan a diario y aumentos desproporcionados en materiales y productos importados.

“Es una incertidumbre muy grande la que tenemos en este momento. Todo el mundo está alterado porque las listas de precios no dejan de entrar, mientras que lo normal era que se actualizaran una vez por mes, pasamos a una cada 15 días, una por semana, y ahora cuando no hay día por medio hay listas nuevas porque se ajustan algunos valores, entonces no tenés idea al momento de vender si estás vendiendo bien o mal. Sí, si estás perdiendo plata, porque los aumentos son desproporcionados, nada que ver con los aumentos que fija el INDEC” comenzó diciendo Di Nucci.

En este sentido, agregó: “Cuando hay productos importados, los importadores supuestamente tienen que valorizar el dólar al precio oficial, que es el precio de importación. Entonces, ¿por qué están escudándose en que el aumento del dólar es lo que se está incluyendo en los costos? La verdad que no lo entiendo, creo que nadie lo entiende. Estamos en la fase de una hiperinflación y esto no tiene una solución fácil” agregó el referente de los ferreteros.

“Yo tengo 73 años, de chico convivía con el peso moneda nacional. A ese peso le sacamos 13 ceros y en cada tanto hemos tenido unas situaciones bárbaras. La peor de todas era de Alfonsín. Después la debacle del 2001, pero eran circunstancias diferentes. En el 2001 el Banco Central tenía toda una reserva de 33 mil dólares, hacía falta muy poco ajuste, pero bueno, se salió. Ahora estamos en una situación mucho más grave y vemos que el gobierno pareciera no acertar a la respuesta adecuada para encausar el tema, entonces realmente es muy preocupante. Mi asesoramiento al resto de los colegas de la Cámara de Ferreteros es que tomen con tranquilidad, porque lo único que no se repone fácilmente es el corazón. Entonces, calma. Todo esto va a terminar pasando. Sigan comprando a los proveedores habituales, que uno conoce, que sabe que si hay algún error es involuntario, es por accidente, pero que son gente razonable o moderada. Lo más delicado es cuidar al cliente, porque esta debacle, a como quiera que sea, va a pasar. Y el único que nos va a sacar adelante es el cliente, al único que no podemos deshonrar hoy. Así que es una incertidumbre compartida tanto de los clientes como nosotros, como los distribuidores y bueno, se sigue luchando como se puede” manifestó con preocupación Di Nucci.

Consultado por los productos que más sufrieron un aumento en el último tiempo, el ferretero sostuvo: “es generalizado, no hay un artículo puntual. Puede haber faltantes en artículos importados. Hay un importador muy grande que tenía cuatro contenedores en el puerto. Para que un contenedor esté en el puerto significa que ya el vendedor desde el exterior pisó los fondos, por eso lo mandó. Ahora lo que falta es sacarlo del puerto. ¿Por qué se demoran tanto en entregar esa mercadería? Estamos en viejas prácticas que hay que “untar” determinadas bisagras para sacar sus contenedores. Es una trampa. Es coima para poder sacarlos. Cuando son las firmas de primer orden no están dispuestos a pagar coimas. Entonces aguantan, aguantan y los traen hasta que paran tres, cuatro meses en sacar un contenedor del puerto. Luego la fórmula de divisas impide nuevas operaciones porque el banco central está en cero. Así que todo eso se conjuga. Y dirá en varios artículos, no hay uno que sea puntualmente esto, no está. ”

Finalmente Di Nucci dijo; “Los parámetros de inflación que marca el INDEC han tomado una variedad de artículos que obviamente los han elegido muy bien para que su número no les den alto. Lo mismo que en los supermercados cuando todos nosotros vamos a comprar y en otros momentos son terroríficos. Aquellos que dicen precio cuidado o no hay en la góndola, tiene uno o dos y para de contar. Cuando tenés que ir al resto de los productos, las diferencias son mortales” expreso y agregó: “. Calma, respirar profundo, todo pasa. Esto también va a pasar. Es muy largo el trecho que tenemos todavía hasta el 10 de diciembre, para que recién venga algo que cambie todo esto que tampoco va a ser fácil de adecuar. Claro. Y eso nos va a encajar en un panorama supuestamente mucho mejor”, sentenció.