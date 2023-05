Tunoni: “No se ve un candidato peronista, sí uno del Pro y otra del kirchnerismo”

Luego de la visita de Fernando Burlando en Mar del Plata, el precandidato a intendente de General Pueyrredón por la fuerza “Alternativa Republicana Federal”, Daniel Tunoni, en conversación con “el Retrato…” aseguró: “Tenemos un candidato a intendente que es del Pro y una candidata Kirchnerista, pero no se ve un candidato peronista” y apuntó contra el radicalismo, en tanto aseguró que dicho espacio “ha perdido protagonismo” y no cuenta con “un candidato genuino”.

Daniel Ernesto Tunoni, precandidato a intendente de General Pueyrredón por la fuerza “Alternativa Republicana Federal”, en diálogo con “el Retrato…” destacó la visita que realizó Fernando Burlando en la última semana a la ciudad, en la cual llevó adelante una recorrida por plantas de fileteado del puerto como así también tuvo un encuentro en la sede del Alternativa Republicana Federal, una caminata por la Peatonal San Martín para culminar con una cena en el Club Jara. “Estamos muy contentos de la visita en Mar del Plata. El cronograma salió como estaba estipulado. Las expectativas de Burlando se cumplieron e, incluso, en el acto le hicieron preguntas y se lo notó muy distendido”, indicó.

En relación a las elecciones a nivel local, Tunoni cuestionó: “Tenemos un candidato a intendente que es del Pro y una candidata Kirchnerista, pero no se ve un candidato peronista” al mismo tiempo que dejó entrever que desde su sector representan justamente los intereses de los peronistas.

“Los radicales no tienen un candidato genuino de la UCR, no hay. Han perdido protagonismo y un líder dentro del peronismo y del radicalismo. No hay quién levante la bandera”, sostuvo y agregó que existen muchos líderes con “eventual potencial”, pero aseguró que los mismos “no quieren jugar ni asumir la responsabilidad para dirigir la ciudad”.

Asimismo, remarcó que “existe una persona que fue intendente de Mar del Plata, que podría ser candidato a intendente y hacer una muy buena elección, pero se ve que no le interesa o no tiene ganas” y agregó que desde su espacio buscan ganar la conducción del Municipio de General Pueyrredón. “Va a ser la primera vez que desde el puerto va a haber un candidato peronista en la ciudad para ser intendente de Mar del Plata”, afirmó.

“Se ha perdido el ser peronista. Hay que retomar eso. Si bien muchos han sido desilusionados por el peronismo, tienen que tener en cuenta a esta nueva fuerza que ha nacido ahora, que le va a abrir los brazos a todos”, describió y consideró que algunos se han alejado del peronismo porque, en el último tiempo, “se ha perdido mucho la ética y los valores” dentro del espacio.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre los nuevos dirigentes que han surgido en el último tiempo de partidos vecinalistas, respondió: “Han crecido estos dirigentes de partidos vecinalistas, porque los partidos tradicionales se quedaron en la cómoda o con el discurso antiguo. Las personas necesitan gente e idea nuevas que renueven. No quieren a los políticos sino a personas de trabajo y que tengan una buena llegada, que toquen timbre en las casas y den la cara”.