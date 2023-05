Elecciones 2023: el Pro descartó la candidatura de Vidal para la presidencia

El titular del PRO, Federico Angelici, adelantó este jueves que la diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal no será precandidata a Presidenta por Juntos por el Cambio en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO).

Es que, tras los rumores sobre la candidatura presidencial de Vidal dentro de Juntos por Cambio, Angelici adelantó este jueves que la decisión de bajarse del ring por el Sillón de Rivadavia de la exgobernadora “es personal” y aseguró que “no es que no la estemos apoyando”.

Vale recordar que, días atrás, en una recorrida que realizó por la provincia de Misiones, la exgobernadora y diputada nacional, Vidal hizo referencia al tema de su candidatura, y aclaró que “pronto” iba a decidir si jugaba en las PASO por la presidencia.

Sin embargo, a fines de abril, en la Bolsa de Córdoba, la exgobernadora Vidal había advertido “no sé si este es el año para encarar esa responsabilidad”. “La política no es una carrera de cargos, uno no siempre debe ser candidato a algo”, aclaró, poniendo en duda la posibilidad de no jugar en la presidencia.

Vale mencionar que, tras la renuncia de Vidal como precandidata, las tensiones por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se acrecientan hacia dentro de la coalición opositora, debido a que Angelici sostuvo la posibilidad de que Vidal se postule en territorio porteño.

Lo que sucede es que, actualmente, hay una fila de listas de precandidatos en Juntos por el Cambio para suceder al actual jefe de Gobierno porteño, Larreta. Para empezar, el ungido hoy por el expresidente Mauricio Macri para ocupar el cargo es su primo, Jorge Macri.

Pero a su vez, Larreta, quien viene intercambiando misivas con el bullrichismo, ya demostró que su candidato a jefe de Gobierno porteño es el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, incluso esta mañana ambos dirigentes se mostraron en una actividad de gestión.

Además, hay varios candidatos enlistados por la silla de gobierno de CABA dentro del espacio de Juntos por el Cambio, entre ellos se encuentra Graciela Ocaña, por el radicalismo, Martín Lousteau y por el liberalismo, Ricardo Lopez Murphy.

Por ello, en medio de la interna del PRO entre el candidato de Larreta y Macri, así como la dificultad para encontrar los mecanismos políticos que definan una candidatura única, Vidal aparece como una posible figura de consenso para sintetizar las distintas vertientes del PRO en CABA.

Hasta el momento, ya son varias las renuncias de dirigentes del PRO, en la cual la más resonante fue la de Macri, quien confirmó en marzo que no participará en los próximos comicios por el sillón de Rivadavia.

En tanto, en el ámbito porteño, desistieron Emmanuel Ferrario, cercano a Vidal y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, alfil clave en el núcleo de Larreta. Ahora resta saber, si hay un tercer nombre que se baja en la carrera electoral, en post de intentar alcanzar una posible unidad o al menos frenar el fuego de la interna.