El amor después del amor: Fito Paez entre la  música , el amor  y la tragedia

La serie que se estrenó hace poco menos de una semana en la plataforma de la N, ya está en boca de todos.

Ivan Hochman, de 29 años, representa a Fito Paez en gran parte de la serie, la cual a través de 8 capítulos se desarrolla la vida del referente musical argentino desde el amor, el rock y la muerte de sus familiares más cercanos.

Con personajes perfectamente representados como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Hilda Lizarazu y Juan Carlos Baglietto, es imposible no viajar en el tiempo y transportarse a aquella época dorada del rock argentino, en dónde la dictadura y el rock and roll no podían ir de la mano, o al menos sin encontrar un sótano en dónde los grandes músicos pudieran sacar su brillo a espaldas de los militares.

La ternura, la tristeza, el amor y los excesos traspasan la pantalla inevitablemente. El amor después del amor es el disco más vendido de la historia del rock argentino y está serie sale a defender el podio.