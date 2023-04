¿Será verdad que resolución judicial tiene su génesis en el triunfo de Aldana Echeverria?

La interna desatada el año pasado tras el triunfo de la radical Aldana Echeverría que fue electa presidenta de la Juventud marplatense y batanense, ha tomado un nuevo giro, aunque en este caso judicial, al conocerse una orden de restricción de acercamiento a tres funcionarios municipales y a tres sindicalistas que impide estar a menos de 200 metros de los concejales radicales Daniel Nuñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero y al militante de la UCR, Luciano Pagni Salaverry, quienes los denunciaron por amenazas y violencia física; una medida que alcanza además a tres sindicalistas.

Si bien muy pocos se animan a decirlo públicamente esta resolución de la Justicia es un coletazo al enfrentamiento sórdido entre la actual dirigencia partidaria de la UCR que encabeza Daniel Núñez y el sector juvenil que reclama poder acceder al Comité, algo que se le niega a pesar de haber ganado democráticamente las elecciones partidarias.

Algunos tratan de hacer leña del árbol caído

Evidentemente el accionar ante Justicia luego de la pegativa y pintadas contra el actual Presidente de la UCR esconden ese verdadero motivo, el que es aprovechado inclusive de opositores al Gobierno Municipal para intentar dejarlos “pegados” con un sector contrario a los intereses de sus “socios” radicales, y aprovechar la “volada” para denostar la actual gestión municipal.

Tal cual sucedió tiempo atrás cuando las huestes montenegristas fueron “apuradas” para que diera de baja a aquello funcionarios municipales, hoy vuelven a la carga para que se les dé de baja del plantel municipal que conduce la siempre vigente Vilma Baragiola, quien ni lerda ni perezosa alimenta el fuego de la discordia victimizándose ante el resto de los funcionarios.

Preocupación provincial por la explosiva “interna radical”

Tanto ha trascendido la cuestión que la situación política-judicial que se vive en Mar del Plata que superó el ámbito distrital y dirigentes de primer línea nacional y provincial se muestran preocupados por el cariz que han tomado los acontecimientos, donde ven peligrar la estabilidad democrática interna radical y temen los afecte en el futuro camino a las PASO.

Es en este marco donde analizan la elaboración de un documento partidario donde alertarían sobre el potencial peligro de ruptura y que la grieta que divide a la sociedad, afecta al legendario partido y los pueda llegar a dejar muy mal parados ante la sociedad marplatense en especial.

¿Arrugará Montenegro ante la atropellada de sus socios?

Mientras esto sucede internamente en la UCR, quienes siguen con atención el tema es las tiendas montenegristas que esperan una atropellada para que discontinuen entre sus funcionarios a los tres municipales que forman parte hoy del Staff. Por estas horas concejales de la oposición lo dijeron abiertamente y presionarán para que el “Gordo” les de la baja. La pregunta del millón es ¿Arrugará el Intendente”.

Como las famosas bujías ¿El “Gordo” arranca o no arranca”

A menos de dos meses del cierre de listas, en el oficialismo local hay más dudas que certezas. Nadie puede asegurar que el actual Intendente del Partido de General Pueyrredon vaya por la reelección, tampoco nadie afirmar que se bajará el barco.

La incertidumbre se replica a nivel Nacional y Provincial, y por consiguiente llega a Mar del Plata, pero el tiempo pasa y el tiempo para posicionar a otro soldado del PRO de cara a la campaña electoral que tendrá su inicio para las elecciones PASO el 24 de junio.

Lo que es llamativo que los pares del “Gordo” (como lo identifican cariñosamente a Montenegro) del interior de la Provincia, que conviven con la misma incertidumbre que él, ya se pronunciaron por la reelección, por ejemplo el Intendente de Olavarría bajo el hashtag #EzequielSigueconVos, anunció sin vueltas que buscará ser reelecto como Jefe comunal.

Todo pasaría por lo que suceda “mas arriba”

Está claro, que el interés de Montenegro no es continuar como Jefe Comunal, sino no estaría esperando que se aclare el panorama más arriba. Si su deseo sería ir por la reelección, sabiendo que el caudal de votos está a su favor, ya lo hubiera anunciado a viva voz, como cuando en el 2018 se instaló en la ciudad anunciado que se presentaría como candidato a Intendente.Entonces, solo queda pensar que si no obtiene un cargo importante, como Ministro de Seguridad, en el hipotético caso que Cambiemos vuelva al poder, recién ahí su “peor es nada” sería continuar con su gestión en la ciudad.

Daniel Katz, el abanderado para que siga…

“No van a dejar que no se presente” aseguró a este medio una persona muy cercana Montenegro, y ue interpreta el sentir del ex intendente Daniel Katz que ya lo “apuró” para que se decida y no se baje del barco. “Nadie se va a permitir perder Mar del Plata” agregó la misma persona. Y la pregunta del millón qué parte de dicha confianza es, ¿los votos son de Montenegro o pertenecen a un espacio antiperonista y cargado de radicales que elige a los intendentes cada 4 años?

En el 2015, el ex intendente Carlos Fernando Arroyo ganó las elecciones con el 47,5% de los votos. Cuatro años más tarde, en el 2019 Montenegro ganó las elecciones con 40,43%. ¿De quienes son los votos entonces? ¿o será que cualquier persona que encabece la lista de Juntos por el Cambio se convierte en Intendente sin importar nombre, apellido y procedencia?.

Hoy los números de las encuestas que manejan en su círculo íntimo “ lo dan con un 70% de imagen positiva”, números que multiplican la de sus opositores e inclusive socios políticos.