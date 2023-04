Santin Vs. Empresarios gastronómicos: “En muchos casos dan asco”

El secretario general, Pablo Santín, anticipó que se iniciarán medidas gremiales y escraches en establecimientos donde abunda la informalidad. “Por el diálogo no regularizan a sus trabajadores, saldremos con todo a la calle porque se agotó el tiempo de los empresarios de hacer lo que quieren”, dijo y exigió respuestas a la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica.

Agotadas las vías de diálogo en distintos establecimientos gastronómicos donde los trabajadores y las trabajadoras no son registrados por empleadores que actúan al margen de ley, UTHGRA Mar del Plata iniciará un plan de lucha contundente con medidas gremiales de acción directa y escraches en aquellos locales cuyos responsables “pretenden hacer lo que quieren” porque “la situación no da para más”.

“Venimos con inspecciones permanentes en la hotelería y la gastronomía, y si bien en muchos establecimientos ha habido un cambio, hay algunos empresarios que no entienden; ya da vergüenza citarlos una y otra vez al Ministerio de Trabajo. La semana que viene saldremos a la calle con todo el cuerpo de delegados y delegadas, se acabó la impunidad”, anticipó el secretario general, Pablo Santín.

El dirigente advirtió que, en particular, la gastronomía “está en llamas con la regularización”, y que en múltiples establecimientos “a pesar de las inspecciones no logramos por la vía del diálogo que hagan lo que deben hacer: si tenés un establecimiento funcionando, el personal tiene que estar registrado, no hay dobles interpretaciones, la ley es clara, pero algunos empresarios eligen no entender y mirar para otro lado”.

A partir de la semana que viene, UTHGRA Mar del Pata se movilizará y redoblará los esfuerzos en las calles de la ciudad junto a todo el cuerpo de delegados. Se adoptarán “las medidas que sean necesarias” si los establecimientos en falta no regularizan a sus trabajadores.

Pablo Santín le solicitó especialmente a los responsables de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad que “exijan a sus socios que tengan regularizados a sus trabajadores y trabajadoras” porque “ya es vergonzoso citarlos al Ministerio de Trabajo por tener a la gente en negro, sin derechos y bajo una flexibilización laboral intolerable, en vez de dar el ejemplo, en muchos casos dan asco”.

Entre muchos otros lugares, UTHGRA Mar del Plata detalló que en “Niño Lobo”, el personal gana en promedio solo $90.000 y no se respetan los seis francos mensuales (los obligan a trabajar dos francos). La propietaria está asociada a la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica.

En “Costa Pacífico” el personal está directamente en negro y en algunos casos se pagan sueldos “miserables” de solo $74.800, obligando a la gente a trabajar en dos de sus seis francos mensuales.

En el “Cóndor Café”, los sueldos promedian los $90.000 y tampoco se respetan los seis francos mensuales, entre otras irregularidades y condiciones de informalidad laboral.

En “Cava Federal” directamente los trabajadores no tienen franco y se les paga por día, en promedio $3500. Su responsable es otro reconocido empresario vinculado a la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica.

Pablo Santín repudió cada uno de estos y otros casos donde persiste la informalidad. “Mar del Plata es una capital de la gastronomía. Tenemos profesionales excelentes, de primera calidad. Pero es vergonzoso, lamentable, repudiable e ilegal lo que hacen. Durante mucho tiempo hicieron lo que quisieron. Eso se terminó. Se agotó el diálogo, se redoblarán las medidas gremiales y la judicialización con todas las herramientas de la ley para que cada trabajador esté registrado como corresponde”.