Habló el cuestionado dirigente sindical Cristian Echeverría y no dejó títere con cabeza  

El dirigente del SITACLAH (Sindicato de Trabajadores de Casinos, Loteria, Agencias e Hipódromo) Cristian Echeverría en diálogo con “Gambini en La Red” por la Frecuencia 91.3, salió a defenderse y negó conocer al concejal de la UCR, Daniel Núñez, a la vez que anticipó que le iniciará “las acciones legales que correspondan” luego que se lo involucrara en el repudiable hecho de amenazas y pintadas contra el mencionado edil.

Dijo que “ese día llegada de gestionar en Buenos Aires y durante todo el día recibí gente que venía a hablarme y a contarme lo que había pasado. Me contaron la historia esa que yo desconocía por completo y me dijeron muchas cosas. También radicales, gente de todos los espacios. La verdad que es muy patético que salgan a dar nombres propios y a acusar pero pasó en un ámbito donde están todos juntos” acotando que “esto viene desde hace rato”

Echeverría afirmó que “responden al Presidente comité de provincia de la UCR, y hacen lo que les dicen y son empleados” señalando que “Me da pena ese Núñez, que lo expongan de esa forma. Que lo hagan hacer estas cosas. Me da pena este chico”

Luego de afirmar que “esto sucede hace rato. Yo no lo conozco y hace tiempo viene en un ataque sistemático hacia mi persona. Yo hasta acá llegué y por eso iré a la Justicia. Esto arrancó el 12 de noviembre cuando mi hija se afilió al radicalismo y ganó la elección como tiene que ser en democracia. Ganó y es la presidenta de la Juventud Radical”

No dudó en afirmar que “ahí empezaron los embates hacia mi persona. El 24 de noviembre empezaron a decir que yo era un delincuente. Y muchas ganzadas que no correspondían. Después sacan teiit solidarizándose con la gente del Casino. No entiendo qué tiene que ver Núñez con la protesta de los trabajadores. La verdad es que a mí me da pena que lo manden todo el tiempo, que lo expongan”

No dejó pasar por alto demás su asombra “por la solidaridad hacia él que he leído de algunos concejales. Que “Chucho” Páez hable de solidaridad y que hable de violencia cuando tiene causas penales por pegarle un director en Tigre, me asombra. Yo no tengo una causa penal.”

Calificó de violento a Núñez al recordar que “en un Congreso en el Comité empezó a los sillazos .Y nadie dice nada. Yo no voy a hablar de la violencia que ellos generan desde la Universidad todo el día apretando gente. Diciéndole cosas a la gente, atacando sistemáticamente a los estudiantes”

Subrayó que “ellos tienen un problema que no lo tienen con Cristian Echeverría. Lo tienen con Aldana Echeverri. Yo vengo del peronismo y del sindicato de Casinos” aclarando que su hija “tomó su carrera política por otro lado. Mi hija es radical y ganó la juventud” subrayando que “el otro día me preguntaron que pensaba yo acerca de porque no los dejaban asumir o participar del comité. Y la verdad es que no tengo ni idea pero debe haber alguna cosa rara por la cual no los dejan asumir. Algo raro tiene que haber”

No dudó en afirmar que “lo que están haciendo estos muchachos cuando me critican es ocultar lo que están haciendo mal. Y después hay otras cuestiones. Salen funcionarias marplatenses a hablar. Primero, todos los concejales que se expidieron y salieron a hablar yo les diría que se pongan a trabajar…son figuras públicas”

Sobre la acusación de violento el dirigente sindical se preguntó “¿Que violentos? Y en todo caso lo que tienen que hacer es explicar determinadas cosas. Pero no a mí. A la justicia en el caso que haya que darlas. Yo voy a hacer una demanda hacia esa persona, el empleado de otros, que se expone y es lamentable. Hablan de violencia y de corrupción”

En su defensa Echeverría se “acordó” también de una funcionaria “que está filmada por coimas y que sale a solidarizarse. Dejense de joder. Tendrían que explicar que hacen. O un senador que vi que salió a solidarizarse. Mar del Plata es muy chico. Todo el mundo viene y me cuenta”

Les mandó también un mensaje a los concejales “Ayuden a la ciudadanía. Cada vez se quejan más de las ordenanzas, del aumento de boleto de transporte. En vez de preocuparse por Echeverría y sacándome solicitadas y que el comité o el Bloque o Chucho o el otro….porque no se preocupan por trabajar?” pidiéndole que “ayuden al intendente. Denle una mano. Porque ocupar en un Concejo Deliberante sobre Cristian Echeverría o sacar videos de Núñez hablando de mi en el HCD da pena que habiendo tantos temas que preocupan a Mar del Plata, se preocupan por mi”

Volvió a resaltar que ”todos ellos conocen a mi hija, a los militantes que militan con ella y yo no tengo nada que ver. Tengo demasiado con el Sindicato. Con las organizaciones y con todo lo que tenemos que desarrollar en nuestro ámbito. No me interesa ocuparme del Comité o de los radicales. No. Tengo amigos radicales con quiénes ayer compartía unos mates en el puerto porque me invitaron a solidarizarse conmigo”.

También en la enérgica defensa realizada ante los micrófonos de “Gambini en la Red” habló de “ciertos periodistas que injurien mi persona amparados en eso de “por los hijos”…. Yo también tengo hijos. Tengo familia. Y están todo el tiempo queriendo injuriarme. Pero mi familia sabe quién soy y no tengo que dar explicaciones de nada. Yo camino mi barrio. Estoy todos los días en San Martín y Funes si quieren saber. Si alguien quiere encontrarme me habla y me viene a ver”

“Y después otra cosa…. cómo pueden comparar el holocausto y la violencia con esto. Violencia es la que ejercen en la Universidad estas personas. En la Facultad de Derecho . Adoctrinar es violencia. La politica se ha vuelto un sistema donde se es esclavo. Y mandan personas con causas que salen a decir cosas y no tienen que hablar más. Se tienen que retirar de la política de Mar del Plata”

Pidió a funcionarios y legisladores que “se pongan a trabajar de una vez por todas. Que funcionen porque no están funcionando. Violencia es que hay 3 compañeros que ingresaron en la gestión de Montenegro, por quien tengo un aprecio personal, y pedir que los echen. Violencia es que Núñez, Marianela Romero, Abad, Bordaisco…acusen sin pruebas o que digan abiertamente en radio que le van a pedir al intendente que tome cartas en el asunto y eche a los funcionarios…”, para preguntarse si “eso no es apretar?....No es condicionar al intendente ir y decirle que tiene que echar a quien ellos quieren? Y además van contra los trabajadores queriendo hacerlos perder el laburo”

Finalmente Echeverría le pidió a la gente “ que escuche. Yo no soy ni corrupto ni nada de lo que dicen. Camino la ciudad tranquilo. Me dan pena y les pido a los concejales que se ocupen de las cosas importantes. Que se pongan a trabajar y sepan lo que pasa en los barrios”.