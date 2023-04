Denuncian a la precandidata presidencial Patricia Bullrich por desviar fondos para su campaña

La Inspección General de Justicia (IGJ) presentó una denuncia penal contra la precandidata presidencial de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, por desviar los fondos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) para su campaña electoral.

Según indica la denuncia de la IGJ, la exministra de Seguridad habría recibido dinero del IEES, asociación civil de la que es Presidenta, mediante la “presunta realización de ‘seminarios y capacitaciones’, que en realidad fueron meras fachadas de encuentros con Patricia Bullrich, en los cuales se realizaron aportes para la campaña electoral”.

Asimismo, la IGJ señaló que en el IESS se registró un “repentino” incremento de los ingresos y egresos, que luego fue utilizado para financiar “la adquisición de pasajes y hospedaje” para la campaña de Bullrich, así como también “el desembolso de honorarios en favor de profesionales dedicados al asesoramiento político”.

En números, la denuncia penal contra Bullrich sostiene que el IEES tuvo ingresos superiores a los $85.000.000 en el 2022, por lo que la IGS acusa a la precandidata de haber cometido el delito de defraudación, según lo establece el artículo 173 del Código Penal de la Nación.

Asimismo, en la denuncia contra Bullrich, la institución que encabeza Guillermo Nissen expuso que hubo una “posible comisión de infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que indica que no pueden recibir dinero de entidades que exploten juegos de azar, debido a que, entre los aportantes, aparecen los casinos Melincué y Puerto Santa Fé.

Es preciso señalar, que en el 2017 la IGJ autorizó el funcionamiento del IEES, que preside Bullrich, que en sus bases se nombraba como una “asociación sin fines de lucro“, que tenía por objetivo la realización de investigaciones en materia de políticas de seguridad.

Sin embargo, la denuncia presentada por la IGJ indica que existió una “evidente sincronización” entre las acciones de la presidenta del IEES, Patricia Bullrich, y los “aportes y pagos en concepto de seminarios”.

En este marco, la investigación de la IGJ detectó un exceso en el porcentaje previsto por ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona, que se estima de $3.059.431 por año calendario. Por el contrario, el módulo de la asociación presidida por Bullrich es de $40.257.956.

De esta manera, luego del análisis de los movimientos de la ONG de Bullrich, el ente judicial presentó un documento de 42 páginas que quedó en manos del juez federal, Sebastián Ramos y del fiscal, Carlos Stornelli.

Allí, la IGJ indica en sus conclusiones que Bullrich “procuró para sí un lucro indebido, puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”.

Cabe mencionar, que en la causa también están acusados diversos integrantes del directorio del IEES, como el secretario Martín Siracusa, la tesorera Silvia Turetzky, el diputado Gerardo Milman, que cobró $2.766.170 con motivos de asesoramiento político, y el actual jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza.

En esa línea, también figuran en las acusaciones Guillermo Yanco, Alberto Fohrig, Gastón Schulmeinter, Mariela Budiño, Federico Seattone, Sebastián García Donofrio, Javier Parisow y Adriana La Forgia, vocales del IEES, así como también los revisores de cuentas, Silvia Datsira, Soledad Magallanes, Martín Culato y Julieta Liali.