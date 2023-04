Asumieron las nuevas autoridades de la Juventud Desarrollista bonaerense

Días pasados, en la ciudad de Mar del Plata, quedó formalizada la nueva conducción de la Juventud bonaerense del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) con presencia tandilense.

Con un importante marco de asistentes, el Torreón del Monje fue el escenario donde participaron jóvenes desarrollistas provenientes de los distintos puntos cardinales de la provincia para dejar conformada y oficializada la Juventud que será presidida por Gerónimo Rosso (Mar del Plata) y que tendrá como Secretario General al tandilense Nahuel Santana.

La nómina de integrantes se completa con Yago García como Vicepresidente, Mariano Torres (de Florencio Varela, a cargo de Comunicación y redes), Micaela Píparo (de Olavarría, como Secretaria de Desarrollo Económico), Bianca Kamelhar (en Vinculación público-privada), Sabrina Madelo en Desarrollo Social, Ramiro Alvarez en la Secretario de Interior y Tomás Echeverría como responsable de Participación estudiantil y formación.

El MID crece con la incorporación y el aporte de nuevos jóvenes a la tarea militante, para seguir llevando adelante las banderas de la Integración y el Desarrollo basadas en las ideas que otrora impulsaran Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio.



Una vez finalizado el acto de la Juventud, en el mismo espacio tuvo lugar la presentación del libro “Más allá del liberalismo y el populismo: una síntesis desarrollista para la Argentina”, cuyo autor es Federico Poli, reconocido economista surgido de las filas desarrollistas, de destacada y extensa actuación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex Secretario de Pymes de la Nación durante la gestión del ex Ministro Roberto Lavagna (2003-2006), entre las principales menciones de su currículum.

De la presentación del libro participaron dirigentes y referentes del MID anfitrión y de otros distritos de la provincia y la región, entre ellos Fabio Bollini (Pte MID Provincia) y una comitiva tandilense invitada especialmente por Poli, conformada por Fernando Mascetti (Presidente del distrito Tandil), la concejal desarrollista Natalia Chacón y otros integrantes del equipo de trabajo local y de la juventud.