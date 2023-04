Tres estrenos y un reestreno en las salas de cines marplatenses

“Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya el inicio”, “Sombras de un crimen”, “La heredera de la mafia” y el reestreno de “Batman: el caballero de la noche asciende” son los filmes que presenta l cartelera cinematográfica marplatense,

Basada en la sensación internacional del anime, “Caballeros del Zodiaco” llega por primera vez llega a la pantalla grande. En tanto que Liam Neeson da vida a Philip Marlowe en “Sombras de un crimen”, un thriller inquietante situado en los años 30. Y “La heredera de la mafia” cuenta en tono de comedia cómo la nieta de un mafioso se tiene que hacer cargo del legado de un abuelo que nunca conoció.

También esta semana culmina la trilogía con “Batman: el caballero de la noche asciende” (2012). A once años de su estreno, la película vuelve a los cines para celebrar el centenario de Warner Bross.

CABALLEROS DEL ZODIACO: SAINT SEIYA EL INICIO

Sinopsis: Seiya, un testarudo adolescente callejero, pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Si quiere sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los Caballeros del Zodiaco.

(Duración: 112 minutos| Japón| Acción)

Elenco: Mackenyu,Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl y Sean Bean.

Dirección: Tomek Baginski

Salas:

Ambassador:

-Todos los días 2D (castellano): 16:40 y 22:30

-Sábado y domingo 2D (castellano): 14:30, 16:40 y 22:30

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (castellano): 20:20

-Sábado y domingo 2D (castellano): 15:20 y 20:20

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:50

SOMBRAS DE UN CRIMEN

Sinopsis: Liam Neeson da vida a Philip Marlowe, un detective privado que está envuelto en malos negocios y una vida solitaria. Su suerte cambiará con la llegada de Clare Cavendish, una hermosa mujer que lo contratará para encontrar a su ex amante. Este acontecimiento resultará ser sólo una pequeña parte de un gran misterio por resolver.

Elenco: Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart, Colm Meaney, Daniela Melchior, François Arnaud.

Dirección: Neil Jordan

(Duración: 110 minutos| Irlanda| Thriller)

Salas:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 19:50

-Todos los días 2D (subtitulada): 21:50

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (subtitulada): 18:00

LA HEREDERA DE LA MAFIA

El camino que va desde el hit indie A los trece (2003) y llega hasta La heredera de la mafia señala la trayectoria de la realizadora Catherine Hardwicke, cuyo vuelco definitivo hacia el mainstream hollywoodense tiene un nombre de fuste: Crepúsculo. Nada nuevo bajo el sol californiano, aunque la directora texana ha sabido alternar proyectos más personales con otros de ambiciones rabiosamente masivas. Su última película es un caso extraño. Comedia de puntas bien gruesas, se ofrece como un disparatado relato de empoderamiento femenino sin dejar de ser una parodia de los films de mafiosos, cuyo objeto de adoración no es otro que la saga El padrino, citada al menos media docena de veces. Hay dos o tres gags que funcionan y la idea de ver a Toni Collette en un rol sumamente atípico no deja de ser un elemento atractivo: una ama de casa inmersa de pronto en un universo que no comprende, una mujer un tanto superficial y torpe pero con mucho potencial que le debe una partecita de su ADN a las heroínas de Katharine Herpburn.

(Duración: 101 minutos| Estados Unidos| Comedia)

Elenco: Toni Collette, Monica Bellucci, Eduardo Scarpetta, Giulio Corso, Alfonso Perugini, Rob Huebel, Yonv Joseph.

Dirección: Catherine Hardwicke

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 17:30

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:10

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (subtitulada): 20:10

BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

Sinopsis: Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el comisario Gordon, un bien mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent. Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que pretende llevar a cabo un misterioso plan. Sin embargo, mucho más peligrosa es la aparición en escena de Bane, un terrorista enmascarado cuyos despiadados planes obligan a Bruce a regresar de su voluntario exilio.

Elenco: Christian Bale, Anne Hathaway, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine, Gary Oldman, Marion Cotillard, Ben Mendelsohn, Morgan Freeman, Matthew Modine.

Dirección: Christopher Nolan

(Duración: 164 minutos| Estados Unidos| Acción)

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Domingo 2D (subtitulada): 22:10

Paseo Aldrey:

-Martes 2D (subtitulada): 21:20

El costo de las entradas

Las entradas de cine en Mar del Plata cuestan desde $1200 para 2D y $1300 para 3D, y se pueden adquirir por sistema virtual o en la boletería de cada complejo. Por otro lado, desde la empresa Cinemacenter recordaron que la promoción de 2×1 de lunes a miércoles continúa en mayo y están a la venta las anticipadas para el preestreno de “Guardianes de la galaxia”.