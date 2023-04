La Juventud Radical encabezada por Aldana Echeverría presente en barrios marplatenses

En el marco de las distintas actividades que se encuentran llevando adelante en los barrios de General Pueyrredón, la presidenta de la Juventud de la UCR de Mar del Plata y Batán, Aldana Echeverría, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “los vecinos necesitan esa cercanía, porque los dirigentes políticos muchas veces pierden el contacto con la gente”. “Muchos decían que en unas semanas se ve a todos los políticos paseando por las calles de la ciudad, cuando hace mucho tiempo no las recorren”, aseguró.

La presidenta de la Juventud de la UCR, Aldana Echeverría, en diálogo con “el Retrato…” destacó las distintas actividades que se encuentran llevando adelante en muchos barrios de General Pueyrredón como así también remarcó que “el recibimiento de los vecinos siempre es gratificante, porque lo hacen de lo mejor manera”.

“Estamos haciendo campaña en cada uno de los barrios de la ciudad, en tanto los referentes de los mismos necesitaban apoyo, ya que los dirigentes políticos no se acercan”, sostuvo y agregó que, por eso, desde la Juventud Radical decidieron hacerse cargo de la situación. “Tomamos nota de cada uno de los problemas que plantearon a los efectos de ir solucionándolos”, indicó.

En tal sentido, remarcó que el sistema educativo es una de las mayores problemáticas que se presentan en los distintos barrios como así también la salud, ya que hay muchas cuestiones que no funcionan como el tema de los turnos y la falta de insumos. “Hay muchos chicos que no se han escolarizado, que no consiguen una vacante en los colegios y otros que son mandados a instituciones muy lejanas de sus domicilios”, detalló y agregó que la inseguridad es otra problemática que afecta a la población.

Conforme a ello, destacó que desde la Juventud Radical Mar del Plata Batán se elabora un petitorio y lo presentan al Municipio y aclaró que también se encuentran trabajando en conjunto con la Comisión de Educación, especialmente con la consejera Mónica Lence, y con el área de Desarrollo Social. “Tenemos un equipo bastante armado en lo que es municipal y ellos tratan de solucionarlo. Hay muy buena predisposición por parte de ciertos funcionarios del municipio de General Pueyrredón”, indicó.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre las cuestiones de seguridad que afectan a los barrios, respondió que las mismas son tratadas a través del Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto. “Charlamos mucho de las cuestiones de seguridad. Nos da una mano muy importante. Al Emvial lo mismo, en el sentido que tratan de solucionar todo lo que pueden”, indicó al comentar que muchas veces cuestiones de falta de poda de árboles, dificultan la visión y generan hechos ilícitos.

“Los vecinos nos agradecen muchísimo”, sostuvo al mismo tiempo que resaltó que los integrantes del espacio son oriundos de distintos barrios de Mar del Plata y entienden sobre las necesidades que hay en los mismos. “Son pibes que entienden perfectamente cómo está la sociedad hoy y le ponen el cuerpo a todo. Es el trabajo social que llevamos adelante”, aseguró.

-¿Hay un desánimo con la dirigencia política?

-Sí, la gente ya no cree en la política, pero ven una cierta esperanza en nosotros como Juventud. Destacan a éste grupo armado y que se involucre tanto, porque los dirigentes políticos muchas veces pierden el contacto con la gente. Que nosotros sigamos teniendo ese contacto es muy importante para ellos, porque se sienten que hay esperanzas.

-¿En qué barrios han estado?

-Ayer estuvimos en Batán y hoy en el barrio Progreso. Fue algo increíble, me explota el celular con la cantidad de mensajes recibidos de los vecinos, los cuales necesitan que los escuchen. Necesitan esa cercanía, que solo se da en época de elecciones por parte de los políticos. Muchos decían que en unas semanas se ve a todos los políticos paseando por las calles de la ciudad, cuando hace mucho tiempo no las recorren.

“Vamos a seguir recorriendo los barrios. Tenemos diferentes proyectos en las escuelas, como ir a hacer una reforma en colegios que hay abandono y generar un centro de jubilados en Chapadmalal. Tenemos varias ideas que estamos encarando ahora en lo próximo”, concluyó la presidenta de la Juventud Radical en diálogo con “el Retrato…”