“Van a descubrir al Massa que cuando lo quieran boludear pelea con todo”, advirtió Cecilia Moreau

La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, advirtió hoy que “algunos jugadores del mercado” van a conocer al Sergio Massa de “la política”, que “cuando se cansa y lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene”.

A través de sus redes sociales, Moreau salió en rotunda defensa del ministro de Economía ante los actuales movimientos del mercado financiero.

“Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene”, advirtió la jefa de Diputados, alineada políticamente con el ministro.

En el mismo sentido se expresó la diputada nacional Mónica Litza, también del Frente Renovador-FdT, quien escribió: “Seguí focalizado en la gestión como lo estás haciendo, Sergio Massa, desde el minuto uno. Lamentablemente hay quienes lucran financieramente haciendo mucho daño a la Argentina, no a un gobierno. Fuerza!!! A no bajar los brazos”.

Moreau y Litza respaldaron a su jefe político luego de que, al mediodía, el ministro afirmara: “Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”.

“Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa. Además, vamos a usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”. tuiteó el ministro.