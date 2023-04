Metaverso K: Muro 1 – Santoro 0… En una “pelea twitera” que da que hablar

En el marco del tratamiento en el Concejo Deliberante de la Rendición de cuentas 2022 del gobierno municipal, la concejal Marina Santoro del Frente de Todos denunció por twitter: “Ante la Rendición de Cuentas 2022, advertimos que Montenegro dice que tiene cuentas ordenadas pero es mentira. La realidad es que retienen el dinero que deberían estar invirtiendo en la ciudad”.

En este sentido, en un hilo detalló: “Hoy el gobierno de Montenegro tiene $780 millones en el banco sin utilizar, un dinero que tenía un fin específico y que la ciudad lo necesita. Sin ir más lejos, el intendente guarda en el banco $77 millones del Fondo de Seguridad que mandó la Provincia,con la inseguridad que hay. En Administración Pública no invertir y no gestionar es grave, guardarse la plata que es de las vecinas y los vecinos no es algo positivo a rescatar”.

Ni lerdo, ni perezoso, el concejal oficialista, Fernando Muro, recogió el guante y a través de twitter le contestó a Santoro. “El Frente de Todos quiere dar clases de administración financiera con déficit récord, inflación anual del 110%, y en plena corrida cambiaria. Metaverso K”, dijo Muro.