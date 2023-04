Castello y las aplicaciones de delivery: “El único fin de esta ley era hacer un sindicato” 

En el marco del proyecto de ley que busca regular las apps de delivery, el diputado de “Avanza Libertad”, Guillermo Castello, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que el mismo se encuentra actualmente en la comisión de trabajo y que tienen previsto realizar un debate con diferentes dirigentes sindicales. “El único fin de esta ley era hacer un sindicato”, resaltó.

El diputado de “Avanza Libertad”, Guillermo Castello, en conversación con “el Retrato…” hizo hincapié en el proyecto de ley que busca regular las apps de delivery y consideró que, de sancionarse la ley que regula la actividad de las app de delivery a partir de la creación de un registro de los trabajadores del sector y sus vehículos, serían unos 25 mil los repartidores que podrían quedar sin trabajo.

Cabe destacar que la iniciativa para regular las apps de delivery que llegó al plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense generó un vendaval de críticas y el cuerpo parlamentario decidió pasar a un cuarto intermedio para abrir el diálogo con el sector afectado.

“Lo volvieron a girar a comisiones al proyecto y ahora está en la comisión de trabajo, que es la primera en tratarla. El impulsor del mismo Omar Plaini tenía previsto convocar a una reunión con diferentes dirigentes sindicales como Moyano para empezar a debatir al tema en comisiones, al no ser aprobado la semana pasada”, sostuvo el diputado de “Avanza Libertad” y aclaró que, igualmente, los trabajadores no fueron citados a ese encuentro.

En tal sentido, Castello resaltó que “se dieron cuenta que no hubo debate la última vez, porque hubo mucha queja por parte de los repartidores, empresarios, gastronómicos y trabajadores, en tanto no los habían escuchado” y comentó que “todo demuestra que no hubo un debate sobre la ley y que quisieron sacarla sin escuchar a las partes”.

“Esperemos que se abra un debate amplio sobre ese tema. La mayoría de las comisiones están dominadas por el kirchnerismo, tienen aseguradas las mayorías para sacar despacho de acuerdo a sus necesidades”, apuntó y agregó que en el último debate “hubo un replanteo”, en tanto los trabajadores, empresarios, la mitad de la cámara y la mayoría de los intervinientes estaban en desacuerdo en relación a este proyecto de ley.

Conforme a ello, Castello destacó que “Cambiemos cambió su postura y terminó acompañando, cuando no había sido su posición original” a la vez que consideró que “lo más lógico sería tratar de hacer alguna modificación que la haga parecida a la de Capital Federal o Córdoba, que no sea tan grave como la de la provincia de Buenos Aires, que sindicalizaba a los trabajadores”.

“Los repartidores no quieren sujetarse a la ley de contrato de trabajo con todo lo que ella implica”, afirmó a la vez que señaló: “Hay que archivar esta ley, porque no tiene nada bueno, sino que expresa el propio interés de Plaini de formar un propio sindicato para poder recaudar la cuota. No les ha interesado escuchar a los afectados”.

En ese contexto, Castello remarcó a “el Retrato…” que “el único fin de esta ley era hacer un sindicato” y comentó que “el hecho que lo hayan llamado a Moyano como primer invitado refuerza un poco la idea de la sindicalización”.